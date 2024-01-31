Спикер свердловского заксо Бабушкина стала лучшей среди коллег в УрФО

31 января 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина пришла в законодательное собрание в 2001 году в статусе депутата Фото: Илья Московец © URA.RU Спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заняла 18 место в федеральном рейтинге «Медиалогии», обогнав коллег из других регионов УрФО. Лидерство она удерживает уже третий год. На 27 месте — председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Борис Хохряков, на 32 Фуат Сайфитдинов (Тюменская область), на 37 Сергей Ямкин (ЯНАО), на 40 месте Олег Гербер (Челябинская область), на 66 Дмитрий Фролов (Курганская область). Людмила Бабушкина стала спикером заксо в декабре 2011 года, она несколько раз была депутатом от Богдановичского одномандатного избирательного округа №4. В своих соцсетях и СМИ она активно рассказывает о работе регионального парламента, принимаемых законопроектах, работе над бюджетом и рабочих визитах в избирательный округ. Также она активно помогает бойцам на СВО, отправляя на фронт гуманитарный груз.

Спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заняла 18 место в федеральном рейтинге «Медиалогии», обогнав коллег из других регионов УрФО. Лидерство она удерживает уже третий год. На 27 месте — председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Борис Хохряков, на 32 Фуат Сайфитдинов (Тюменская область), на 37 Сергей Ямкин (ЯНАО), на 40 месте Олег Гербер (Челябинская область), на 66 Дмитрий Фролов (Курганская область). Людмила Бабушкина стала спикером заксо в декабре 2011 года, она несколько раз была депутатом от Богдановичского одномандатного избирательного округа №4. В своих соцсетях и СМИ она активно рассказывает о работе регионального парламента, принимаемых законопроектах, работе над бюджетом и рабочих визитах в избирательный округ. Также она активно помогает бойцам на СВО, отправляя на фронт гуманитарный груз.