Свердловчанки отправили бойцам на СВО «Ниву», генератор и окопные свечи. Фото

24 января 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Автомобили «Нива» востребованы у бойцов, так как помогают бойцам быть мобильными Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Из Свердловской области в зону специальной военной операции отправили партию гуманитарной помощи, в том числе внедорожник «Нива», генератор, окопные свечи, еду и многое другое. Об этом в своем telegram-канале рассказала спикер законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. «Все это приобретено на средства, собранные «Женским движением «Единой России», предпринимателями из Екатеринбурга и Алапаевска, жителями Белоярского городского округа. Спасибо также депутату Заксобрания Вячеславу Вегнеру и заместителю управляющего Восточным управленческим округом Кириллу Некрасову. Окопные свечи изготавливали наши дорогие представители старшего поколения из Совета ветеранов Октябрьского района Екатеринбурга», — написала Бабушкина. До места назначения — в Луганскую народную республику — груз доедет через три дня. Его передадут бойцам Центрального военного округа. «Женское движение „Единой России“» не первый раз помогает бойцам на СВО и жителям новых территорий. Ранее они отправляли на фронт маскировку, которую делают сами, и вязаные носки. Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной

Из Свердловской области в зону специальной военной операции отправили партию гуманитарной помощи, в том числе внедорожник «Нива», генератор, окопные свечи, еду и многое другое. Об этом в своем telegram-канале рассказала спикер законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. «Все это приобретено на средства, собранные «Женским движением «Единой России», предпринимателями из Екатеринбурга и Алапаевска, жителями Белоярского городского округа. Спасибо также депутату Заксобрания Вячеславу Вегнеру и заместителю управляющего Восточным управленческим округом Кириллу Некрасову. Окопные свечи изготавливали наши дорогие представители старшего поколения из Совета ветеранов Октябрьского района Екатеринбурга», — написала Бабушкина. До места назначения — в Луганскую народную республику — груз доедет через три дня. Его передадут бойцам Центрального военного округа. «Женское движение „Единой России“» не первый раз помогает бойцам на СВО и жителям новых территорий. Ранее они отправляли на фронт маскировку, которую делают сами, и вязаные носки.