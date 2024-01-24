Свердловчанки отправили бойцам на СВО «Ниву», генератор и окопные свечи. Фото

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Автомобили «Нива» востребованы у бойцов, так как помогают бойцам быть мобильными
Автомобили «Нива» востребованы у бойцов, так как помогают бойцам быть мобильными Фото:

Из Свердловской области в зону специальной военной операции отправили партию гуманитарной помощи, в том числе внедорожник «Нива», генератор, окопные свечи, еду и многое другое. Об этом в своем telegram-канале рассказала спикер законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

«Все это приобретено на средства, собранные «Женским движением «Единой России», предпринимателями из Екатеринбурга и Алапаевска, жителями Белоярского городского округа. Спасибо также депутату Заксобрания Вячеславу Вегнеру и заместителю управляющего Восточным управленческим округом Кириллу Некрасову. Окопные свечи изготавливали наши дорогие представители старшего поколения из Совета ветеранов Октябрьского района Екатеринбурга», — написала Бабушкина.

До места назначения — в Луганскую народную республику — груз доедет через три дня. Его передадут бойцам Центрального военного округа.

«Женское движение „Единой России“» не первый раз помогает бойцам на СВО и жителям новых территорий. Ранее они отправляли на фронт маскировку, которую делают сами, и вязаные носки.

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Из Свердловской области в зону специальной военной операции отправили партию гуманитарной помощи, в том числе внедорожник «Нива», генератор, окопные свечи, еду и многое другое. Об этом в своем telegram-канале рассказала спикер законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. «Все это приобретено на средства, собранные «Женским движением «Единой России», предпринимателями из Екатеринбурга и Алапаевска, жителями Белоярского городского округа. Спасибо также депутату Заксобрания Вячеславу Вегнеру и заместителю управляющего Восточным управленческим округом Кириллу Некрасову. Окопные свечи изготавливали наши дорогие представители старшего поколения из Совета ветеранов Октябрьского района Екатеринбурга», — написала Бабушкина. До места назначения — в Луганскую народную республику — груз доедет через три дня. Его передадут бойцам Центрального военного округа. «Женское движение „Единой России“» не первый раз помогает бойцам на СВО и жителям новых территорий. Ранее они отправляли на фронт маскировку, которую делают сами, и вязаные носки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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