CNN узнал, как ЕС передаст деньги Украине при блокировке со стороны Венгрии

CNN: страны ЕС нашли новый способ поддержки Украины

31 января 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Евросоюз ищет новые пути финансирования Украины Фото: Официальный сайт Европарламента Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность финансирования Украины даже при условии блокировки решения о выделении средств со стороны Венгрии. Деньги киевскому режиму могут направить за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает CNN. «Если президент Венгрии Виктор Орбан продолжит блокировать выделение 50 миллиардов евро для Украины, то возможно, что остальные 26 стран-членов ЕС будут искать альтернативные механизмы. Рассматривается возможность финансирования Украины за счет замороженных на Западе активов России», — передает CNN, ссылаясь на свои источники. С начала конфликта на Украине Венгрия неоднократно выступала против антироссийских санкций и финансовой поддержки Киева. Руководство страны подчеркивало, что Будапешт выступает за скорейшее начало мирных переговоров. По словам Орбана, ради поддержки Киева он не хочет жертвовать национальными интересами. Он отмечал, что страны, которые выделяют финансовую помощь и поставляют оружие Украине, с его точки зрения, являются непосредственными и активными участниками конфликта. Он считает, что западным странам вместо отправки оружия на Украину следует продвигать установление режима прекращения огня и переговоры о мирном урегулировании.

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность финансирования Украины даже при условии блокировки решения о выделении средств со стороны Венгрии. Деньги киевскому режиму могут направить за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает CNN. «Если президент Венгрии Виктор Орбан продолжит блокировать выделение 50 миллиардов евро для Украины, то возможно, что остальные 26 стран-членов ЕС будут искать альтернативные механизмы. Рассматривается возможность финансирования Украины за счет замороженных на Западе активов России», — передает CNN, ссылаясь на свои источники. С начала конфликта на Украине Венгрия неоднократно выступала против антироссийских санкций и финансовой поддержки Киева. Руководство страны подчеркивало, что Будапешт выступает за скорейшее начало мирных переговоров. По словам Орбана, ради поддержки Киева он не хочет жертвовать национальными интересами. Он отмечал, что страны, которые выделяют финансовую помощь и поставляют оружие Украине, с его точки зрения, являются непосредственными и активными участниками конфликта. Он считает, что западным странам вместо отправки оружия на Украину следует продвигать установление режима прекращения огня и переговоры о мирном урегулировании.