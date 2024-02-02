Мэрия Челябинска предложила жильцам аварийного дома переехать в маневренный фонд

Жители могут выбрать желаемый район для проживания в маневренном фонде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители аварийного дома №9 по Островского в Челябинске могут переехать в маневренный фонд для того, чтобы дождаться расселения, с учетом их пожеланий по месту жительства. Об этом заявили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.

«В целях обеспечения безопасных условий проживания жителям неоднократно направлялись уведомления о возможности предоставления жилых помещений маневренного фонда для временного проживания до момента его расселения. Они могут быть предоставлены на территории любого района Челябинска. Вместе с тем, данный вопрос решается с каждым обратившимся гражданином индивидуально, с учетом его пожеланий», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе мэрии добавили, что в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу в 2021 году, находятся 21 жилое помещение, одно из которых принадлежит муниципалитету. Расселить дом планируется не позднее 2030 года при условии расселения в первоочередном порядке 40 других аварийных домов, признанных таковыми ранее. Дом включен в заявку регионального минстроя на предоставление финансовой поддержки «Фонда развития территорий» на участие в «Областной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда». По данным мэрии, до 30 августа 2023 года домом управляла УК «Урал Сити», сейчас Управление ЖКХ готовит конкурс для выбора новой УК.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в центре Челябинска обрушилась лестница двухэтажного аварийного дома, расселение которого намечено на 2031 год. Жители сообщили, что у них нет управляющей компании и они боятся за свои жизни.