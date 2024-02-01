01 февраля 2024

В Челябинске объявлен набор в новую общественную палату региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Табличка ФАС. Челябинск, фас, федеральная антимонопольная служба, общественная палата, главное контрольное управление
Начат прием заявок от желающих стать членами общественной палаты региона Фото:

В Челябинской области с 1 февраля открыт прием заявок в общественную палату региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания Челябинской области.

«В связи с истечением срока полномочий членов Общественной палаты Челябинской области действующего состава Законодательное собрание региона информирует о начале процедуры формирования нового состава палаты. Желающие стать членом палаты могут подавать документы в заксобрание. Список необходимых документов представлен на сайте Законодательного собрания», — уточнили в пресс-службе ЗСО.

Общественная палата региона состоит из 57 членов. Из них 19 по представлению общественных организаций утверждаются губернатором, еще 19, так же по представлению общественных организаций утверждаются заксобранием. Оставшиеся 19 утверждаются теми членами общественной палаты, которых до этого утвердили губернатор и ЗСО.

Документы для утверждения заксобранием принимаются от кандидатов в ЗСО по 15 февраля включительно. Документы для утверждения главой региона принимаются по 7 марта.

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В Челябинской области с 1 февраля открыт прием заявок в общественную палату региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания Челябинской области. «В связи с истечением срока полномочий членов Общественной палаты Челябинской области действующего состава Законодательное собрание региона информирует о начале процедуры формирования нового состава палаты. Желающие стать членом палаты могут подавать документы в заксобрание. Список необходимых документов представлен на сайте Законодательного собрания», — уточнили в пресс-службе ЗСО. Общественная палата региона состоит из 57 членов. Из них 19 по представлению общественных организаций утверждаются губернатором, еще 19, так же по представлению общественных организаций утверждаются заксобранием. Оставшиеся 19 утверждаются теми членами общественной палаты, которых до этого утвердили губернатор и ЗСО. Документы для утверждения заксобранием принимаются от кандидатов в ЗСО по 15 февраля включительно. Документы для утверждения главой региона принимаются по 7 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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