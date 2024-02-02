В Сургуте бизнесмен пожалел 11 тысяч и потерял 4 миллиона рублей

Суд обязал бизнесмена вернуть деньги за ремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте руководитель строительной фирмы отказался заменить ванну за 11 тысяч и лишился 4 миллионов рублей, в виде различных выплат, назначенных судом. Как рассказал URA.RU юрист Алексей Редькин, судебные тяжбы длились более полутора лет.

«После ремонта предприниматель заказал клининг, и они химическими очистителями испортили ванну. Женщина попросила руководителя фирмы, которая делала ремонт возместить убытки, но он отказался. И попросил с претензиями обращаться в клининговую компанию», — сообщил Редькин.

Женщина же решила обратиться в суд. В течение полутора лет судебных споров жительнице Сургута пришлось заказать за свои средства три экспертизы, которые выявили еще ряд фактов строительного брака. «Кропотливо изучил предоставленные сторонами доказательства, суд вынес справедливое решение: удовлетворить законные требования потребителя. Расторгнуть договор подряда и взыскать с компании 1,5 млн рублей, полученных от заказчика, 1,1 млн — пени и 1,3 млн — штраф за нарушение закона о защите прав потребителей», — добавил Редькин.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО засудил банк из-за кредита, который он не брал. Банк требовал мужчину вернуть деньги, по кредиту, который на него оформили мошенники.