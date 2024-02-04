04 февраля 2024

Мотоциклисты спасли замерзающего в снегу жителя Златоуста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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До машины скорой помощи умирающего от холода мужчину вывозили на санях, буксируемых снегоходом
До машины скорой помощи умирающего от холода мужчину вывозили на санях, буксируемых снегоходом Фото:

Два спортсмена-мотоциклиста во время тренировки наткнулись в лесу под Златоустом на умирающего мужчину. До того как приехали вызванные ими спасатели и медики, они поддерживали жизнь пострадавшего, сообщили URA.RU 5 февраля в поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Вечером 4 февраля два златоустовца решили провести тренировку на мотоциклах в лесу около СНТ „Медик-2“. В нескольких сотнях метров от Уреньгинского кладбища в снегу они заметили неподвижно лежавшего человека. Мужчина средних лет был без сознания. Из признаков жизни только слабые хрипы и стоны. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь», — рассказали в пресс-службе ПСС.

Из-за глубокого снега эвакуировать пострадавшего пришлось на санях, буксируемых снегоходом спасателей. До их появления спортсмены развели костер, чтобы согреть едва не замершего насмерть человека. Сейчас он находится в реанимации и рассказать о произошедшем сможет, лишь придя в сознание.

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Два спортсмена-мотоциклиста во время тренировки наткнулись в лесу под Златоустом на умирающего мужчину. До того как приехали вызванные ими спасатели и медики, они поддерживали жизнь пострадавшего, сообщили URA.RU 5 февраля в поисково-спасательной службе Челябинской области. «Вечером 4 февраля два златоустовца решили провести тренировку на мотоциклах в лесу около СНТ „Медик-2“. В нескольких сотнях метров от Уреньгинского кладбища в снегу они заметили неподвижно лежавшего человека. Мужчина средних лет был без сознания. Из признаков жизни только слабые хрипы и стоны. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь», — рассказали в пресс-службе ПСС. Из-за глубокого снега эвакуировать пострадавшего пришлось на санях, буксируемых снегоходом спасателей. До их появления спортсмены развели костер, чтобы согреть едва не замершего насмерть человека. Сейчас он находится в реанимации и рассказать о произошедшем сможет, лишь придя в сознание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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