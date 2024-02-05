Статусного свердловского силовика поймали пьяным за рулем

Шефа линейного отдела полиции под Екатеринбургом уволили за пьяную езду
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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полицейский, шеврон полиция
Майор Андрей Соболев попался автоинспекторам утром 3 февраля Фото:

Начальник линейного отделения на станции Егоршино (Свердловская область) майор полиции Андрей Соболев был уволен из системы МВД за пьяную езду. Информацию URA.RU подтвердили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО).

По данным ведомства, автоинспекторы остановили машину Соболева утром 3 февраля. «Было установлено, что сотрудник линейного отдела полиции на станции Егоршино, управлявший Kia Rio, был в нетрезвом состоянии. По данному факту проведена служебная проверка, по ее итогам силовик уволен из ОВД по отрицательным мотивам», — добавили в УТ МВД по УРФО.

До службы в транспортной полиции Соболев служил в ОМВД по Артемовскому району. Там он занимался борьбой с экономическими преступлениями.

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Начальник линейного отделения на станции Егоршино (Свердловская область) майор полиции Андрей Соболев был уволен из системы МВД за пьяную езду. Информацию URA.RU подтвердили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО). По данным ведомства, автоинспекторы остановили машину Соболева утром 3 февраля. «Было установлено, что сотрудник линейного отдела полиции на станции Егоршино, управлявший Kia Rio, был в нетрезвом состоянии. По данному факту проведена служебная проверка, по ее итогам силовик уволен из ОВД по отрицательным мотивам», — добавили в УТ МВД по УРФО. До службы в транспортной полиции Соболев служил в ОМВД по Артемовскому району. Там он занимался борьбой с экономическими преступлениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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