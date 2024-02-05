Статусного свердловского силовика поймали пьяным за рулем

Шефа линейного отдела полиции под Екатеринбургом уволили за пьяную езду

05 февраля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Майор Андрей Соболев попался автоинспекторам утром 3 февраля Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Начальник линейного отделения на станции Егоршино (Свердловская область) майор полиции Андрей Соболев был уволен из системы МВД за пьяную езду. Информацию URA.RU подтвердили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО). По данным ведомства, автоинспекторы остановили машину Соболева утром 3 февраля. «Было установлено, что сотрудник линейного отдела полиции на станции Егоршино, управлявший Kia Rio, был в нетрезвом состоянии. По данному факту проведена служебная проверка, по ее итогам силовик уволен из ОВД по отрицательным мотивам», — добавили в УТ МВД по УРФО. До службы в транспортной полиции Соболев служил в ОМВД по Артемовскому району. Там он занимался борьбой с экономическими преступлениями.

Начальник линейного отделения на станции Егоршино (Свердловская область) майор полиции Андрей Соболев был уволен из системы МВД за пьяную езду. Информацию URA.RU подтвердили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО). По данным ведомства, автоинспекторы остановили машину Соболева утром 3 февраля. «Было установлено, что сотрудник линейного отдела полиции на станции Егоршино, управлявший Kia Rio, был в нетрезвом состоянии. По данному факту проведена служебная проверка, по ее итогам силовик уволен из ОВД по отрицательным мотивам», — добавили в УТ МВД по УРФО. До службы в транспортной полиции Соболев служил в ОМВД по Артемовскому району. Там он занимался борьбой с экономическими преступлениями.