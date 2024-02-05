В челябинском городе обсудили вопрос безнадзорных животных и замены лифтов

06 февраля 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Чтобы сделать жизнь людей безопаснее, нужно внести изменения в ФЗ, уверен Ковальчук Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) прошло собрание членов ассоциации «Горный Урал». Участники обсудили вопросы, касающиеся безнадзорных животных, замены лифтов и проект «Покоритель Горного Урала», пишут местные СМИ. «На собрании членов ассоциации муниципальных образований Челябинской области „Горный Урал“ собравшиеся рассмотрели вопросы жилищно-коммунальной сферы… Был поднят вопрос безнадзорных животных», — пишет издание «Миасский рабочий». Проблема безнадзорных животных важна для всей России. Чтобы сделать жизнь людей безопаснее и убрать агрессивных животных с улиц, необходимо внести изменения в федеральный закон. Какие конкретно озвучил глава Миасса Егор Ковальчук. В вопросе модернизации и замены лифтов прозвучало предложение передать их обслуживание на баланс регоператора. Сейчас содержанием лифтов занимаются управляющие компании, у которых, зачастую, не финансовых возможностей оплачивать покупку нового. Ковальчук считает, что этот вопрос нужно проработать и прийти к единому мнению. Проект «Покоритель Горного Урала» представляет собой рабочую группу по развитию пешего туризма в агломерации. Реализация проекта позволит установлены арт-объекты, интерактивные стенды, также создать сообщество гидов и разработать приключенческие туры.

В Миассе (Челябинская область) прошло собрание членов ассоциации «Горный Урал». Участники обсудили вопросы, касающиеся безнадзорных животных, замены лифтов и проект «Покоритель Горного Урала», пишут местные СМИ. «На собрании членов ассоциации муниципальных образований Челябинской области „Горный Урал“ собравшиеся рассмотрели вопросы жилищно-коммунальной сферы… Был поднят вопрос безнадзорных животных», — пишет издание «Миасский рабочий». Проблема безнадзорных животных важна для всей России. Чтобы сделать жизнь людей безопаснее и убрать агрессивных животных с улиц, необходимо внести изменения в федеральный закон. Какие конкретно озвучил глава Миасса Егор Ковальчук. В вопросе модернизации и замены лифтов прозвучало предложение передать их обслуживание на баланс регоператора. Сейчас содержанием лифтов занимаются управляющие компании, у которых, зачастую, не финансовых возможностей оплачивать покупку нового. Ковальчук считает, что этот вопрос нужно проработать и прийти к единому мнению. Проект «Покоритель Горного Урала» представляет собой рабочую группу по развитию пешего туризма в агломерации. Реализация проекта позволит установлены арт-объекты, интерактивные стенды, также создать сообщество гидов и разработать приключенческие туры.