Во дворах Челябинска 6 февраля из-за рыхлого снега застяли сразу несколько карет скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали горожане.
«В нашем дворе по Социалистической 36-38 застряла скорая помощь. Следом приехала другая, тоже застряла. Пока не приехал трактор и не расчистил им дорогу, они так и стояли», — рассказала URA.RU Анна З.
На улице Жукова, 38, по словам местных жителей, машина скорой помощи буксовала более часа. А на улице Обухова между домом 5 и 7 не смогли выехать из двора врачи на реанимобиле.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в отдельных районах Челябинской области 6 февраля начнется снежная буря с порывами ветра до 25 метров в секунду. Водителей просят отказаться от поездок по трассам.
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