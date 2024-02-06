Во дворах Челябинска из-за снегопада массово застряли скорые. Видео

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Из-за рыхлого снега во дворах Челябинска застряли несколько карет скорой помощи Фото:

Во дворах Челябинска 6 февраля из-за рыхлого снега застяли сразу несколько карет скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«В нашем дворе по Социалистической 36-38 застряла скорая помощь. Следом приехала другая, тоже застряла. Пока не приехал трактор и не расчистил им дорогу, они так и стояли», — рассказала URA.RU Анна З.

На улице Жукова, 38, по словам местных жителей, машина скорой помощи буксовала более часа. А на улице Обухова между домом 5 и 7 не смогли выехать из двора врачи на реанимобиле.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в отдельных районах Челябинской области 6 февраля начнется снежная буря с порывами ветра до 25 метров в секунду. Водителей просят отказаться от поездок по трассам.

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Во дворах Челябинска 6 февраля из-за рыхлого снега застяли сразу несколько карет скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали горожане. «В нашем дворе по Социалистической 36-38 застряла скорая помощь. Следом приехала другая, тоже застряла. Пока не приехал трактор и не расчистил им дорогу, они так и стояли», — рассказала URA.RU Анна З. На улице Жукова, 38, по словам местных жителей, машина скорой помощи буксовала более часа. А на улице Обухова между домом 5 и 7 не смогли выехать из двора врачи на реанимобиле. Ранее URA.RU сообщало о том, что в отдельных районах Челябинской области 6 февраля начнется снежная буря с порывами ветра до 25 метров в секунду. Водителей просят отказаться от поездок по трассам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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