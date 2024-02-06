Пермяки будут наращивать торговое взаимодействие с Индией, заверил Махонин Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Пермский край стал единственным регионом, который подготовил свой стенд на «Неделе энергетики Индии-2024». Об этом сообщает губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«В условиях санкционного давления вместе с нашими предприятиями перестраиваем логистические цепочки, определяем приоритетные страны для сотрудничества. В этом плане рынок Индии — один из основных. Наши страны — стратегические партнеры, в том числе и в торговле», — отметил Дмитрий Махонин.

Свои разработки представили семь пермских предприятий, которые занимаются производством нефтедобывающего оборудования, промышленных роботов, программного обеспечение для ТЭК, газоанализаторов. Также пермская делегация встретилась с представителями Федерации нефтяной промышленности Индии, а также с крупнейшей индийской государственной нефтегазовой корпорацией ONGC Limited. «Есть совместный интерес в том, чтобы наращивать поставки продукции из Прикамья. Налажены полезные контакты», — отметил губернатор.

По его словам, 7 февраля пермские промышленники будут встречаться и вести переговоры с отраслевыми и сертификационными департаментами Индии. Главный вопрос — выход на рынок республики, а также поиск партнеров, которые будут поставлять в Пермь импортные товары, как оборудование, инструменты, технологические решения.

Индия является третьим в мире потребителем нефти и четвертым переработчиком. Поэтому она заинтересована в поставках оборудования и технологий. Эта страна сегодня занимает 5 место среди крупнейших торговых партнеров Пермского края по экспорту. Во многом благодаря тому, что в марте 2023 года делегация Прикамья провела встречи в Мумбаи и Нью-Дели с местным бизнесом. Осенью 2023 года пермяки представили свою продукцию на международной выставке в ОАЭ.