Общество Транспорт В аэропорту Магнитогорска задержаны три авиарейса 07 февраля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 + Задержка рейсов доходит до четырех часов Фото: Илья Московец © URA.RU В аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) 7 февраля задержка рейсов заняла от двух до четырех часов. Вылет авиамаршрута в аэропорт Шереметьево (Москва) перенесли с 6:15 на 10:25, сообщается в онлайн-табло. «Рейс Магнитогорск — Шереметьево по расписанию запланирован в 6:15, ожидается — в 10:25. Вылет в Минеральные Воды перенесен с 8:20 на 10:25», — информирует онлайн-табло аэропорта. Задержано и прибытие. Рейс Москва — Магнитогорск должен был приземлиться в 5:05, но прибыл в 9:25. Рейсы были задержаны и в аэропорту Челябинска. В аэропорте «Курчатов» перенесли вылет четырех маршрутов: два в Москву, по одному в Санкт-Петербург и Сургут (ХМАО). В аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) 7 февраля задержка рейсов заняла от двух до четырех часов. Вылет авиамаршрута в аэропорт Шереметьево (Москва) перенесли с 6:15 на 10:25, сообщается в онлайн-табло. «Рейс Магнитогорск — Шереметьево по расписанию запланирован в 6:15, ожидается — в 10:25. Вылет в Минеральные Воды перенесен с 8:20 на 10:25», — информирует онлайн-табло аэропорта. Задержано и прибытие. Рейс Москва — Магнитогорск должен был приземлиться в 5:05, но прибыл в 9:25. Рейсы были задержаны и в аэропорту Челябинска. В аэропорте «Курчатов» перенесли вылет четырех маршрутов: два в Москву, по одному в Санкт-Петербург и Сургут (ХМАО). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям