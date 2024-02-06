06 февраля 2024

В аэропорту Магнитогорска задержаны три авиарейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, S7, аэропорт, приземление, магнитогорск, трап самолета
Задержка рейсов доходит до четырех часов Фото:

В аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) 7 февраля задержка рейсов заняла от двух до четырех часов. Вылет авиамаршрута в аэропорт Шереметьево (Москва) перенесли с 6:15 на 10:25, сообщается в онлайн-табло.

«Рейс Магнитогорск — Шереметьево по расписанию запланирован в 6:15, ожидается — в 10:25. Вылет в Минеральные Воды перенесен с 8:20 на 10:25», — информирует онлайн-табло аэропорта.

Задержано и прибытие. Рейс Москва — Магнитогорск должен был приземлиться в 5:05, но прибыл в 9:25. Рейсы были задержаны и в аэропорту Челябинска. В аэропорте «Курчатов» перенесли вылет четырех маршрутов: два в Москву, по одному в Санкт-Петербург и Сургут (ХМАО).

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В аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) 7 февраля задержка рейсов заняла от двух до четырех часов. Вылет авиамаршрута в аэропорт Шереметьево (Москва) перенесли с 6:15 на 10:25, сообщается в онлайн-табло. «Рейс Магнитогорск — Шереметьево по расписанию запланирован в 6:15, ожидается — в 10:25. Вылет в Минеральные Воды перенесен с 8:20 на 10:25», — информирует онлайн-табло аэропорта. Задержано и прибытие. Рейс Москва — Магнитогорск должен был приземлиться в 5:05, но прибыл в 9:25. Рейсы были задержаны и в аэропорту Челябинска. В аэропорте «Курчатов» перенесли вылет четырех маршрутов: два в Москву, по одному в Санкт-Петербург и Сургут (ХМАО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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