В Копейске перестали ездить три маршрута

07 февраля 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Из-за заснеженных дорог три машрута перестанут заезжать в поселки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, из-за сложных дорожных условий отменили полноценные маршруты трех маршрутных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». «Погодные условия продолжают вносить изменения. До улучшения состояния дорог временно отменяем у маршрута №22 заезд в Зуевку, у №41 — заезд на улицу Космонавтов, а №29 выполняет рейсы только до РМЗ», — сообщили на официальной транице транспортного предприятия в соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 7 февраля перекрыли некоторые автомобильные дороги из-за непогоды. В связи с неблагоприятными метеоусловиями (обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели) трассы перекрыты до 18:00.

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, из-за сложных дорожных условий отменили полноценные маршруты трех маршрутных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». «Погодные условия продолжают вносить изменения. До улучшения состояния дорог временно отменяем у маршрута №22 заезд в Зуевку, у №41 — заезд на улицу Космонавтов, а №29 выполняет рейсы только до РМЗ», — сообщили на официальной транице транспортного предприятия в соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 7 февраля перекрыли некоторые автомобильные дороги из-за непогоды. В связи с неблагоприятными метеоусловиями (обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели) трассы перекрыты до 18:00.