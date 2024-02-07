В Копейске перестали ездить три маршрута

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Из-за заснеженных дорог три машрута перестанут заезжать в поселки Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, из-за сложных дорожных условий отменили полноценные маршруты трех маршрутных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».

«Погодные условия продолжают вносить изменения. До улучшения состояния дорог временно отменяем у маршрута №22 заезд в Зуевку, у №41 — заезд на улицу Космонавтов, а №29 выполняет рейсы только до РМЗ», — сообщили на официальной транице транспортного предприятия в соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 7 февраля перекрыли некоторые автомобильные дороги из-за непогоды. В связи с неблагоприятными метеоусловиями (обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели) трассы перекрыты до 18:00.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, из-за сложных дорожных условий отменили полноценные маршруты трех маршрутных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». «Погодные условия продолжают вносить изменения. До улучшения состояния дорог временно отменяем у маршрута №22 заезд в Зуевку, у №41 — заезд на улицу Космонавтов, а №29 выполняет рейсы только до РМЗ», — сообщили на официальной транице транспортного предприятия в соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 7 февраля перекрыли некоторые автомобильные дороги из-за непогоды. В связи с неблагоприятными метеоусловиями (обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели) трассы перекрыты до 18:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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