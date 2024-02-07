В Копейске перестали ездить три маршрута

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, из-за сложных дорожных условий отменили полноценные маршруты трех маршрутных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».
«Погодные условия продолжают вносить изменения. До улучшения состояния дорог временно отменяем у маршрута №22 заезд в Зуевку, у №41 — заезд на улицу Космонавтов, а №29 выполняет рейсы только до РМЗ», — сообщили на официальной транице транспортного предприятия в соцсетях.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 7 февраля перекрыли некоторые автомобильные дороги из-за непогоды. В связи с неблагоприятными метеоусловиями (обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели) трассы перекрыты до 18:00.
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