Губернатор ХМАО попросила генерала полиции обеспечить безопасность на выборах президента

Наталья Комарова попросила полицейских обеспечить безопасные выборы президента в 2024 году
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила главу югорской полиции Дамира Сатретдинова обеспечить безопасность на выборах президента России 2024 года. В том числе содействовать антитеррористической защищенности избирательных участков.
«[Приоритетное направление] — обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов президента», — сказала Наталья Комарова. Губернатор отметила, что одной из главных задач силовых структур является обеспечение антитеррористической защищенности избирательных участков и легитимности избирательного процесса.
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