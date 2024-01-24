Губернатор ХМАО попросила генерала полиции обеспечить безопасность на выборах президента

Полиция ХМАО обеспечит безопасность избирателей на выборах 2024 года

25 января 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова попросила полицейских обеспечить безопасные выборы президента в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила главу югорской полиции Дамира Сатретдинова обеспечить безопасность на выборах президента России 2024 года. В том числе содействовать антитеррористической защищенности избирательных участков. «[Приоритетное направление] — обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов президента», — сказала Наталья Комарова. Губернатор отметила, что одной из главных задач силовых структур является обеспечение антитеррористической защищенности избирательных участков и легитимности избирательного процесса.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила главу югорской полиции Дамира Сатретдинова обеспечить безопасность на выборах президента России 2024 года. В том числе содействовать антитеррористической защищенности избирательных участков. «[Приоритетное направление] — обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов президента», — сказала Наталья Комарова. Губернатор отметила, что одной из главных задач силовых структур является обеспечение антитеррористической защищенности избирательных участков и легитимности избирательного процесса.