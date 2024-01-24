24 января 2024

Губернатор ХМАО попросила генерала полиции обеспечить безопасность на выборах президента

Полиция ХМАО обеспечит безопасность избирателей на выборах 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Комарова попросила полицейских обеспечить безопасные выборы президента в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила главу югорской полиции Дамира Сатретдинова обеспечить безопасность на выборах президента России 2024 года. В том числе содействовать антитеррористической защищенности избирательных участков.

«[Приоритетное направление] — обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов президента», — сказала Наталья Комарова. Губернатор отметила, что одной из главных задач силовых структур является обеспечение антитеррористической защищенности избирательных участков и легитимности избирательного процесса.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила главу югорской полиции Дамира Сатретдинова обеспечить безопасность на выборах президента России 2024 года. В том числе содействовать антитеррористической защищенности избирательных участков. «[Приоритетное направление] — обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов президента», — сказала Наталья Комарова. Губернатор отметила, что одной из главных задач силовых структур является обеспечение антитеррористической защищенности избирательных участков и легитимности избирательного процесса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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