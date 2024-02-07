Армия и оружие ВС РФ сбили украинский истребитель над ДНР 07 февраля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 + В Минобороны РФ сообщили, что в пяти регионах было сбито 104 БПЛА ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над ДНР украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — заявили в ведомстве. По данным Минобороны, в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР российские силы уничтожили 104 дрона ВСУ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель Су-34 сбросил авиабомбы на пункт управления ВСУ, передает телеканал 360. По информации ведомства, ВС РФ за сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над ДНР украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — заявили в ведомстве. По данным Минобороны, в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР российские силы уничтожили 104 дрона ВСУ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель Су-34 сбросил авиабомбы на пункт управления ВСУ, передает телеканал 360. По информации ведомства, ВС РФ за сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям