ВС РФ сбили украинский истребитель над ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, пушка, пво, панцирь,  stock
В Минобороны РФ сообщили, что в пяти регионах было сбито 104 БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над ДНР украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — заявили в ведомстве. По данным Минобороны, в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР российские силы уничтожили 104 дрона ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель Су-34 сбросил авиабомбы на пункт управления ВСУ, передает телеканал 360. По информации ведомства, ВС РФ за сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над ДНР украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — заявили в ведомстве. По данным Минобороны, в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР российские силы уничтожили 104 дрона ВСУ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель Су-34 сбросил авиабомбы на пункт управления ВСУ, передает телеканал 360. По информации ведомства, ВС РФ за сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...