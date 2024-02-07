ВС РФ сбили украинский истребитель над ДНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над ДНР украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — заявили в ведомстве. По данным Минобороны, в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР российские силы уничтожили 104 дрона ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель Су-34 сбросил авиабомбы на пункт управления ВСУ, передает телеканал 360. По информации ведомства, ВС РФ за сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25.
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