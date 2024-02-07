В Германии признались в неготовности к войне с Россией из-за Украины

Немецкий эксперт Найтцель: Украина оставила Бундесвер голым

07 февраля 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Зенке Найтцель сообщил, что немецкие военные не справятся с армией РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library У Германии нет вооружения для ведения войны с РФ. Об этом сообщил немецкий военный эксперт Зенке Найтцель. По его словам, Бундесвер остался «голым» из-за помощи Украине. «В настоящее время было бы невозможно защитить балтийское государство-партнера Литву от [президента РФ Владимира] Путина. У Бундесвера нет дронов, нет защиты от дронов, нет защиты от вертолетов <…> Бундесвер такой голый еще и потому, что на Украину было поставлено много техники и боеприпасов», — заявил Найтцель в беседе с немецким изданием Der Westen. По его словам, минобороны Германии не может дать приказ воевать с РФ, так как немецкие военные не справятся с российской армией и сразу погибнут. Найтцель отметил, что вооруженные силы Германии представляют собой «идеальную карикатуру на немецкий бюрократизм». «Мы отправили 18 танков „Леопард“ [на Украину] и заказали еще ровно 18. А не 50 или 100», — подчеркнул эксперт. Ранее представитель немецкого минобороны Арне Коллатц сообщил, что у Германии на данный момент нет возможности поставлять и производить для ВСУ боеприпасы. Глава МО Германии Борис Писториус заявил, что Берлину следует увеличить военные расходы, передает «Национальная служба новостей».

У Германии нет вооружения для ведения войны с РФ. Об этом сообщил немецкий военный эксперт Зенке Найтцель. По его словам, Бундесвер остался «голым» из-за помощи Украине. «В настоящее время было бы невозможно защитить балтийское государство-партнера Литву от [президента РФ Владимира] Путина. У Бундесвера нет дронов, нет защиты от дронов, нет защиты от вертолетов <…> Бундесвер такой голый еще и потому, что на Украину было поставлено много техники и боеприпасов», — заявил Найтцель в беседе с немецким изданием Der Westen. По его словам, минобороны Германии не может дать приказ воевать с РФ, так как немецкие военные не справятся с российской армией и сразу погибнут. Найтцель отметил, что вооруженные силы Германии представляют собой «идеальную карикатуру на немецкий бюрократизм». «Мы отправили 18 танков „Леопард“ [на Украину] и заказали еще ровно 18. А не 50 или 100», — подчеркнул эксперт. Ранее представитель немецкого минобороны Арне Коллатц сообщил, что у Германии на данный момент нет возможности поставлять и производить для ВСУ боеприпасы. Глава МО Германии Борис Писториус заявил, что Берлину следует увеличить военные расходы, передает «Национальная служба новостей».