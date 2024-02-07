07 февраля 2024

Пермяков зовут на флешмоб под песню Shaman’a

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
Флешмоб состоится под песню певца Shaman’a «Встанем» Фото:

Жителей Перми приглашают принять участие в съемках ролика, посвященного началу спецоперации на Украине. Мероприятие пройдет в краевой столице 15 февраля на площади у Театра-Театра. Флешмоб состоится под песню популярного патриотического исполнителя Shaman’a (Ярослав Дронов).

«Пермяков зовут на съемки флешмоба „Встанем“, который посвятят началу спецоперации на Украине. Съемки пройдут 15 февраля на площади перед катком у Театра-Театра. Начало мероприятия — в 14:30. Пермяки покажут жест рукопожатия под песню исполнителя Shaman’a „Встанем“», — сообщило 59.RU со ссылкой на региональное отделении «Молодой гвардии Единой России».

По данным издания, флешмоб будет похож на тот, который провели на открытии финала Российской студенческой весны в Перми. Ее участники встали под песню Shaman’a «Встанем» и подняли вверх скрещенные руки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском военном госпитале пройдет необычный концерт. В нем примет участие мастер жестовой песни Артем Агафонов, в репертуаре которого есть песни певца Shaman’a.

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Жителей Перми приглашают принять участие в съемках ролика, посвященного началу спецоперации на Украине. Мероприятие пройдет в краевой столице 15 февраля на площади у Театра-Театра. Флешмоб состоится под песню популярного патриотического исполнителя Shaman’a (Ярослав Дронов). «Пермяков зовут на съемки флешмоба „Встанем“, который посвятят началу спецоперации на Украине. Съемки пройдут 15 февраля на площади перед катком у Театра-Театра. Начало мероприятия — в 14:30. Пермяки покажут жест рукопожатия под песню исполнителя Shaman’a „Встанем“», — сообщило 59.RU со ссылкой на региональное отделении «Молодой гвардии Единой России». По данным издания, флешмоб будет похож на тот, который провели на открытии финала Российской студенческой весны в Перми. Ее участники встали под песню Shaman’a «Встанем» и подняли вверх скрещенные руки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском военном госпитале пройдет необычный концерт. В нем примет участие мастер жестовой песни Артем Агафонов, в репертуаре которого есть песни певца Shaman’a.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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