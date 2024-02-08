Прокуратура проверила, как чистят дорогу в челябинский детский сад для инвалидов

08 февраля 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Требование прокуратуры очистить дорогу к садику было исполнено (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Металлургического района Челябинска проверила очистку дороги к детскому саду №433 для детей-инвалидов. К утру 8 февраля снежные заносы были устранены, сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку по публикации видеообращения мамы ребенка-инвалида о невозможности подъезда проезда к детскому саду № 433 по причине отсутствия уборки дороги и прилегающей территории. Выездная проверка показала, что утром 8 февраля территория садика от снега была очищена», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ситуация остается на контроле. В ведомстве добавили, что прокурор направил руководителю управляющей организации представление об устранении нарушений закона, по результатам незамедлительного рассмотрения которого дорогу к садикам почистили. Также внесены представления руководителям подрядных организаций ООО «СоюзАвтодор», ООО «Артур» и ООО «Басилур» с требованием ответственно подойти к очистке дорог. Ранее URA.RU сообщало, что мама ребенка-инвалида записала видеообращение, где пожаловалась на нечищенную дорогу и тропинку к двум детским садам. Она отметила, что на пути к дошкольным учреждениям застревают машины и не могут пройти люди.

Прокуратура Металлургического района Челябинска проверила очистку дороги к детскому саду №433 для детей-инвалидов. К утру 8 февраля снежные заносы были устранены, сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку по публикации видеообращения мамы ребенка-инвалида о невозможности подъезда проезда к детскому саду № 433 по причине отсутствия уборки дороги и прилегающей территории. Выездная проверка показала, что утром 8 февраля территория садика от снега была очищена», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ситуация остается на контроле. В ведомстве добавили, что прокурор направил руководителю управляющей организации представление об устранении нарушений закона, по результатам незамедлительного рассмотрения которого дорогу к садикам почистили. Также внесены представления руководителям подрядных организаций ООО «СоюзАвтодор», ООО «Артур» и ООО «Басилур» с требованием ответственно подойти к очистке дорог. Ранее URA.RU сообщало, что мама ребенка-инвалида записала видеообращение, где пожаловалась на нечищенную дорогу и тропинку к двум детским садам. Она отметила, что на пути к дошкольным учреждениям застревают машины и не могут пройти люди.