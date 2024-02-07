К коррекционному детскому саду ведет узкая колея Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске мама ребенка-инвалида Анна Валиулина потребовала почистить дорогу к коррекционному детскому саду №433. Она показала на видео, что к садику ведет узкая тропинка, а на въезде постоянно застревают автомобили.

«Я сегодня со слезами на глазах подъезжала к двум муниципальным учреждениям, меня тросом дважды вытаскивали. Дороги в Металлургическом районе совсем не чистятся, когда это закончится?» — рассказала Валиулина.

По ее словам, пропускать занятия с ребенком с ограниченными возможностями здоровья она не может, поэтому приходится ежедневно преодолевать тяжелый путь по снежной каше. На видео женщина показала, как толкают машину с ребенком внутри, а также узкую тропинку в снегу.

Ранее стало известно о том, что с улиц Челябинска за ночь вывезено около 30 тысяч кубометров снега. Снегопад продолжится до выходных.