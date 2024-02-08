Жильцы квартиры в Березниках накопили полумиллионный долг за отопление

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Березниковцы копят долг за отопление и горячую воду с 2015 года Фото:

В Березниках (Пермский край) жильцы одной из квартир в дома №94 по улице Льва Толстого накопили долг за отопление и горячую воду в сумме 550 тысяч рублей. Информацию по должникам (физические и юридические лица) URA.RU предоставили в АО «ЭнергосбыТ Плюс», указав, что березниковцы не оплачивали коммунальные услуги с 2015 года.

«Адрес: Березники, Льва Толстого, 94; задолженность (в том числе текущее начисление и пени): 585 337,76 рубля», — указано в сводной таблице теплоснабжающей организации, с которой ознакомился корреспондент агентства. Еще один злостный должник проживает в Березниках по улице Мира, 116. Долг потребителя за поставленные коммунальные ресурсы превысил 554 тысячи рублей.

В Перми должники, накопившие долги за тепло и горячую воду, превышающие 500 тысяч рублей, проживают на улице Маршала Толбухина (дома № 16 и 42). Среди организаций, обслуживающих жилой фонд, самый большой долг перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» у ООО «УК «Выбор» (Лысьва) — 8 млн рублей.

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В Березниках (Пермский край) жильцы одной из квартир в дома №94 по улице Льва Толстого накопили долг за отопление и горячую воду в сумме 550 тысяч рублей. Информацию по должникам (физические и юридические лица) URA.RU предоставили в АО «ЭнергосбыТ Плюс», указав, что березниковцы не оплачивали коммунальные услуги с 2015 года. «Адрес: Березники, Льва Толстого, 94; задолженность (в том числе текущее начисление и пени): 585 337,76 рубля», — указано в сводной таблице теплоснабжающей организации, с которой ознакомился корреспондент агентства. Еще один злостный должник проживает в Березниках по улице Мира, 116. Долг потребителя за поставленные коммунальные ресурсы превысил 554 тысячи рублей. В Перми должники, накопившие долги за тепло и горячую воду, превышающие 500 тысяч рублей, проживают на улице Маршала Толбухина (дома № 16 и 42). Среди организаций, обслуживающих жилой фонд, самый большой долг перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» у ООО «УК «Выбор» (Лысьва) — 8 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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