В Челябинскую область не пустили тонну опасного зарубежного меда

09 февраля 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

У перевозчика не было документов, доказывающих безопасность меда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На пограничном пункте «Бугристое» (Челябинская область) остановили ввоз тонны меда из Республики Казахстан. У перевозчика не было документов, подтверждающих безопасность продукта, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На пункте пропуска „Бугристое“ был остановлен автомобиль, следовавший из Костаная (Казахстан). Гражданин Казахстана перевозил тонну меда без ветдокументов и сертификата», — сообщили в надзорном ведомстве. С мужчиной провели беседу и вернули машину в пункт отправления. Перевозчика привлекли к ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или реализации продуктов животноводства).

На пограничном пункте «Бугристое» (Челябинская область) остановили ввоз тонны меда из Республики Казахстан. У перевозчика не было документов, подтверждающих безопасность продукта, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На пункте пропуска „Бугристое“ был остановлен автомобиль, следовавший из Костаная (Казахстан). Гражданин Казахстана перевозил тонну меда без ветдокументов и сертификата», — сообщили в надзорном ведомстве. С мужчиной провели беседу и вернули машину в пункт отправления. Перевозчика привлекли к ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или реализации продуктов животноводства).