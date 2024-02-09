В Челябинскую область не пустили тонну опасного зарубежного меда

На пограничном пункте «Бугристое» (Челябинская область) остановили ввоз тонны меда из Республики Казахстан. У перевозчика не было документов, подтверждающих безопасность продукта, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«На пункте пропуска „Бугристое“ был остановлен автомобиль, следовавший из Костаная (Казахстан). Гражданин Казахстана перевозил тонну меда без ветдокументов и сертификата», — сообщили в надзорном ведомстве.
С мужчиной провели беседу и вернули машину в пункт отправления. Перевозчика привлекли к ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или реализации продуктов животноводства).
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