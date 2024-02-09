В Челябинскую область не пустили тонну опасного зарубежного меда

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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., мед, варенье из шишек
У перевозчика не было документов, доказывающих безопасность меда Фото:

На пограничном пункте «Бугристое» (Челябинская область) остановили ввоз тонны меда из Республики Казахстан. У перевозчика не было документов, подтверждающих безопасность продукта, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На пункте пропуска „Бугристое“ был остановлен автомобиль, следовавший из Костаная (Казахстан). Гражданин Казахстана перевозил тонну меда без ветдокументов и сертификата», — сообщили в надзорном ведомстве.

С мужчиной провели беседу и вернули машину в пункт отправления. Перевозчика привлекли к ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или реализации продуктов животноводства).

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На пограничном пункте «Бугристое» (Челябинская область) остановили ввоз тонны меда из Республики Казахстан. У перевозчика не было документов, подтверждающих безопасность продукта, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На пункте пропуска „Бугристое“ был остановлен автомобиль, следовавший из Костаная (Казахстан). Гражданин Казахстана перевозил тонну меда без ветдокументов и сертификата», — сообщили в надзорном ведомстве. С мужчиной провели беседу и вернули машину в пункт отправления. Перевозчика привлекли к ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или реализации продуктов животноводства).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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