Сотрудники МЧС под Челябинском вытащили из ручья пенсионерку, спасавшую собаку. Видео

09 февраля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

После вызволения из водного плена помощь пенсионерки не потребовалась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели под Челябинском 9 февраля вытащили из ручья пенсионерку, которая пыталась достать упавшую в водоем собаку. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, самостоятельно женщина выбраться не смогла. «Днем по системе „112“ поступило сообщение о том, что в поселке Фатеевка Челябинского городского округа не может выбраться из ручья на берег пожилая женщина. На выручку ей пришли сотрудники МЧС», — рассказали в ведомстве. Медицинская помощь спасенной не потребовалась. Пострадавшая рассказала, что во время прогулки с питомцем тот провалился в ручей и утонул. Пытаясь достать животное, пенсионерка наступила на корягу в середине ручья, но вернуться на берег не вышло. Собаку специалисты достали, но спасти не удалось.

Спасатели под Челябинском 9 февраля вытащили из ручья пенсионерку, которая пыталась достать упавшую в водоем собаку. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, самостоятельно женщина выбраться не смогла. «Днем по системе „112“ поступило сообщение о том, что в поселке Фатеевка Челябинского городского округа не может выбраться из ручья на берег пожилая женщина. На выручку ей пришли сотрудники МЧС», — рассказали в ведомстве. Медицинская помощь спасенной не потребовалась. Пострадавшая рассказала, что во время прогулки с питомцем тот провалился в ручей и утонул. Пытаясь достать животное, пенсионерка наступила на корягу в середине ручья, но вернуться на берег не вышло. Собаку специалисты достали, но спасти не удалось.