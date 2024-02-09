Спасатели под Челябинском 9 февраля вытащили из ручья пенсионерку, которая пыталась достать упавшую в водоем собаку. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, самостоятельно женщина выбраться не смогла.
«Днем по системе „112“ поступило сообщение о том, что в поселке Фатеевка Челябинского городского округа не может выбраться из ручья на берег пожилая женщина. На выручку ей пришли сотрудники МЧС», — рассказали в ведомстве.
Медицинская помощь спасенной не потребовалась. Пострадавшая рассказала, что во время прогулки с питомцем тот провалился в ручей и утонул. Пытаясь достать животное, пенсионерка наступила на корягу в середине ручья, но вернуться на берег не вышло. Собаку специалисты достали, но спасти не удалось.
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