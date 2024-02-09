Свердловская область стала лидером в РФ по количеству признанных банкротов

Свердловская область вошла в пятерку лидеров по количеству граждан, признанных банкротами. За 2023 год число таких составило 12,9 тысяч человек. Это следует из данных портала «Федресурс».
«Количество сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Московская область (18 тысяч человек), Краснодарский край (17,7 тысяч), Москва (16,8 тысяч), Свердловская область (12,9 тысяч), Башкортостан (12,6 тысяч)», — следует из статистика портала по количеству банкротов в регионах РФ.
Общее число банкротов в России за прошлый год составило 350,7 тысяч, что больше на 26,2% показателей 2022 года (278 тысяч). В 2022 году дефолтов свердловчан достигло отметки в 10,9 тысяч.
В октября 2023 года отделения Федеральной налоговой службы Свердловской области подали десять исков о банкротстве заводов. Речь идет о предприятиях с выручкой в десятки и сотни миллионов рублей.
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