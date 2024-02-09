09 февраля 2024

Свердловская область стала лидером в РФ по количеству признанных банкротов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Банкротство. Челябинск, налоги, банкрот, бедность, карман, пустой карман, платеж
Число обанкротившихся свердловчан в 2023 году достигло 12,9 тысяч Фото:

Свердловская область вошла в пятерку лидеров по количеству граждан, признанных банкротами. За 2023 год число таких составило 12,9 тысяч человек. Это следует из данных портала «Федресурс».

«Количество сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Московская область (18 тысяч человек), Краснодарский край (17,7 тысяч), Москва (16,8 тысяч), Свердловская область (12,9 тысяч), Башкортостан (12,6 тысяч)», — следует из статистика портала по количеству банкротов в регионах РФ.

Общее число банкротов в России за прошлый год составило 350,7 тысяч, что больше на 26,2% показателей 2022 года (278 тысяч). В 2022 году дефолтов свердловчан достигло отметки в 10,9 тысяч.

В октября 2023 года отделения Федеральной налоговой службы Свердловской области подали десять исков о банкротстве заводов. Речь идет о предприятиях с выручкой в десятки и сотни миллионов рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область вошла в пятерку лидеров по количеству граждан, признанных банкротами. За 2023 год число таких составило 12,9 тысяч человек. Это следует из данных портала «Федресурс». «Количество сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Московская область (18 тысяч человек), Краснодарский край (17,7 тысяч), Москва (16,8 тысяч), Свердловская область (12,9 тысяч), Башкортостан (12,6 тысяч)», — следует из статистика портала по количеству банкротов в регионах РФ. Общее число банкротов в России за прошлый год составило 350,7 тысяч, что больше на 26,2% показателей 2022 года (278 тысяч). В 2022 году дефолтов свердловчан достигло отметки в 10,9 тысяч. В октября 2023 года отделения Федеральной налоговой службы Свердловской области подали десять исков о банкротстве заводов. Речь идет о предприятиях с выручкой в десятки и сотни миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...