Путин поздравил Лаврова и его работников

Путин поздравил МИД РФ с Днем дипломата

10 февраля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что перед МИД РФ стоят серьезные задачи из-за попыток Запада добиться изоляции РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова и его сотрудников с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Российская внешнеполитическая служба по праву гордится своей богатой историей и славными традициями. Во все времена ее сотрудники с честью отстаивали интересы родины на международной арене, невзирая ни на какие трудности и вызовы», — говорится в заявлении. Путин отметил, что перед российским МИД стоят непростые задачи из-за попыток западных стран добиться изоляции РФ и подорвать ее безопасность. 10 февраля ежегодно в РФ празднуют день дипломатического работника. Год назад Путин поздравил сотрудников МИД, отметив, что РФ развивает отношения с большинством членов мирового сообщества.

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова и его сотрудников с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Российская внешнеполитическая служба по праву гордится своей богатой историей и славными традициями. Во все времена ее сотрудники с честью отстаивали интересы родины на международной арене, невзирая ни на какие трудности и вызовы», — говорится в заявлении. Путин отметил, что перед российским МИД стоят непростые задачи из-за попыток западных стран добиться изоляции РФ и подорвать ее безопасность. 10 февраля ежегодно в РФ празднуют день дипломатического работника. Год назад Путин поздравил сотрудников МИД, отметив, что РФ развивает отношения с большинством членов мирового сообщества.