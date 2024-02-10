Путин поздравил Лаврова и его работников

Путин поздравил МИД РФ с Днем дипломата
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Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом. Санкт-Петербург, путин владимир, лавров сергей
Владимир Путин отметил, что перед МИД РФ стоят серьезные задачи из-за попыток Запада добиться изоляции РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова и его сотрудников с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Российская внешнеполитическая служба по праву гордится своей богатой историей и славными традициями. Во все времена ее сотрудники с честью отстаивали интересы родины на международной арене, невзирая ни на какие трудности и вызовы», — говорится в заявлении. Путин отметил, что перед российским МИД стоят непростые задачи из-за попыток западных стран добиться изоляции РФ и подорвать ее безопасность.

10 февраля ежегодно в РФ празднуют день дипломатического работника. Год назад Путин поздравил сотрудников МИД, отметив, что РФ развивает отношения с большинством членов мирового сообщества.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова и его сотрудников с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Российская внешнеполитическая служба по праву гордится своей богатой историей и славными традициями. Во все времена ее сотрудники с честью отстаивали интересы родины на международной арене, невзирая ни на какие трудности и вызовы», — говорится в заявлении. Путин отметил, что перед российским МИД стоят непростые задачи из-за попыток западных стран добиться изоляции РФ и подорвать ее безопасность. 10 февраля ежегодно в РФ празднуют день дипломатического работника. Год назад Путин поздравил сотрудников МИД, отметив, что РФ развивает отношения с большинством членов мирового сообщества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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