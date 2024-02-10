В Нижневартовске в пожаре погиб спасатель
Поздним вечером 10 февраля произошло возгорание дачного дома в нижневартовском садово-огородническом товариществе «Радуга». В результате происшествия скончался пожарный, сообщили в УМЧС России по ХМАО.
«При исполнении служебных обязанностей в Нижневартовске погиб пожарный Максим Кашапов. <…> Пожар в дачном доме в СОТ „Радуга“ города Нижневартовск произошел поздним вечером 10 февраля», — написано на сайте ведомства.
Максим Кашапов проработал в МЧС почти семь с половиной лет. Семье погибшего пожарного будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.
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