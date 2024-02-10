10 февраля 2024
09 февраля 2024

При тушении огня в Нижневартовске погиб пожарный. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
В Нижневартовске в пожаре погиб спасатель Фото:

Поздним вечером 10 февраля произошло возгорание дачного дома в нижневартовском садово-огородническом товариществе «Радуга». В результате происшествия скончался пожарный, сообщили в УМЧС России по ХМАО.

«При исполнении служебных обязанностей в Нижневартовске погиб пожарный Максим Кашапов. <…> Пожар в дачном доме в СОТ „Радуга“ города Нижневартовск произошел поздним вечером 10 февраля», — написано на сайте ведомства.

Максим Кашапов проработал в МЧС почти семь с половиной лет. Семье погибшего пожарного будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Фото:

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Поздним вечером 10 февраля произошло возгорание дачного дома в нижневартовском садово-огородническом товариществе «Радуга». В результате происшествия скончался пожарный, сообщили в УМЧС России по ХМАО. «При исполнении служебных обязанностей в Нижневартовске погиб пожарный Максим Кашапов. <…> Пожар в дачном доме в СОТ „Радуга“ города Нижневартовск произошел поздним вечером 10 февраля», — написано на сайте ведомства. Максим Кашапов проработал в МЧС почти семь с половиной лет. Семье погибшего пожарного будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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