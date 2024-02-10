Происшествия Пожары При тушении огня в Нижневартовске погиб пожарный. Фото 11 февраля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 + В Нижневартовске в пожаре погиб спасатель Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Поздним вечером 10 февраля произошло возгорание дачного дома в нижневартовском садово-огородническом товариществе «Радуга». В результате происшествия скончался пожарный, сообщили в УМЧС России по ХМАО. «При исполнении служебных обязанностей в Нижневартовске погиб пожарный Максим Кашапов. <…> Пожар в дачном доме в СОТ „Радуга“ города Нижневартовск произошел поздним вечером 10 февраля», — написано на сайте ведомства. Максим Кашапов проработал в МЧС почти семь с половиной лет. Семье погибшего пожарного будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Фото: УМЧС России по ХМАО Поздним вечером 10 февраля произошло возгорание дачного дома в нижневартовском садово-огородническом товариществе «Радуга». В результате происшествия скончался пожарный, сообщили в УМЧС России по ХМАО. «При исполнении служебных обязанностей в Нижневартовске погиб пожарный Максим Кашапов. <…> Пожар в дачном доме в СОТ „Радуга“ города Нижневартовск произошел поздним вечером 10 февраля», — написано на сайте ведомства. Максим Кашапов проработал в МЧС почти семь с половиной лет. Семье погибшего пожарного будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям