Небензя назвал упущенную Киевом выгоду от минских соглашений

Небензя: минские соглашения были единственным шансом установить мир на Украине
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Выполнение минских договоренностей привело бы к миру на Украине, заявил Василий Небензя Фото:

Выполнение Киевом минских соглашений было единственным шансом для установления мира на Украине. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Выполнение Киевом минских договоренностей было единственным шансом вернуть мир на Украину», — сказал Небензя на заседании СБ ООН, трансляция велась в официальном telegram-канале представительства России. Он подчеркнул, что их реализация была бы лучшим сценарием урегулирования на Украине.

12 февраля 2015 года был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Принятие договоренностей произошло после боев между ополченцами ДНР и ЛНР с ВСУ. Россия запросила на 12 февраля заседание СБ ООН в годовщину Минских соглашений.

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Выполнение Киевом минских соглашений было единственным шансом для установления мира на Украине. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Выполнение Киевом минских договоренностей было единственным шансом вернуть мир на Украину», — сказал Небензя на заседании СБ ООН, трансляция велась в официальном telegram-канале представительства России. Он подчеркнул, что их реализация была бы лучшим сценарием урегулирования на Украине. 12 февраля 2015 года был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Принятие договоренностей произошло после боев между ополченцами ДНР и ЛНР с ВСУ. Россия запросила на 12 февраля заседание СБ ООН в годовщину Минских соглашений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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