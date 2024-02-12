12 февраля 2024

В Сургуте вновь открылась чайхона, которая горела перед Новым годом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте открылась чайхона «Азия», которая была закрыта на ремонт из-за возгорания Фото:

Популярная в Сургуте чайхона «Азия» вновь открылась после ремонтных работ. Кафе было временно закрыто после возгорания в декабре 2023 года. Оборудование и интерьер в чайхоне полностью обновили, сообщил URA.RU представитель заведения Абдуллах Махбузов.

«Мы полностью сделали ремонт, купили новое оборудование, обновили интерьер. Перед открытием прошли пожарную проверку. Также добавили новые позиции в меню», — рассказал URA.RU Махбузов.

Возгорание внутри здания с выходом огня на кровлю случилось в середине декабря 2023 года. За два часа пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 100 квадратных метров. О точных причинах возгорания владельцам заведения пока что неизвестно.

Спустя месяц после Нового года в ХМАО загорелась другая чайхона. Пожар случился в «Золотой долине» в Нижневартовске.

Популярная в Сургуте чайхона «Азия» вновь открылась после ремонтных работ
Популярная в Сургуте чайхона «Азия» вновь открылась после ремонтных работ

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Популярная в Сургуте чайхона «Азия» вновь открылась после ремонтных работ. Кафе было временно закрыто после возгорания в декабре 2023 года. Оборудование и интерьер в чайхоне полностью обновили, сообщил URA.RU представитель заведения Абдуллах Махбузов. «Мы полностью сделали ремонт, купили новое оборудование, обновили интерьер. Перед открытием прошли пожарную проверку. Также добавили новые позиции в меню», — рассказал URA.RU Махбузов. Возгорание внутри здания с выходом огня на кровлю случилось в середине декабря 2023 года. За два часа пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 100 квадратных метров. О точных причинах возгорания владельцам заведения пока что неизвестно. Спустя месяц после Нового года в ХМАО загорелась другая чайхона. Пожар случился в «Золотой долине» в Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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