Популярная в Сургуте чайхона «Азия» вновь открылась после ремонтных работ. Кафе было временно закрыто после возгорания в декабре 2023 года. Оборудование и интерьер в чайхоне полностью обновили, сообщил URA.RU представитель заведения Абдуллах Махбузов.
«Мы полностью сделали ремонт, купили новое оборудование, обновили интерьер. Перед открытием прошли пожарную проверку. Также добавили новые позиции в меню», — рассказал URA.RU Махбузов.
Возгорание внутри здания с выходом огня на кровлю случилось в середине декабря 2023 года. За два часа пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 100 квадратных метров. О точных причинах возгорания владельцам заведения пока что неизвестно.
Спустя месяц после Нового года в ХМАО загорелась другая чайхона. Пожар случился в «Золотой долине» в Нижневартовске.
Популярная в Сургуте чайхона «Азия» вновь открылась после ремонтных работ
Популярная в Сургуте чайхона «Азия» вновь открылась после ремонтных работ. Кафе было временно закрыто после возгорания в декабре 2023 года. Оборудование и интерьер в чайхоне полностью обновили, сообщил URA.RU представитель заведения Абдуллах Махбузов. «Мы полностью сделали ремонт, купили новое оборудование, обновили интерьер. Перед открытием прошли пожарную проверку. Также добавили новые позиции в меню», — рассказал URA.RU Махбузов.
Возгорание внутри здания с выходом огня на кровлю случилось в середине декабря 2023 года. За два часа пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 100 квадратных метров. О точных причинах возгорания владельцам заведения пока что неизвестно.
Спустя месяц после Нового года в ХМАО загорелась другая чайхона. Пожар случился в «Золотой долине» в Нижневартовске.