Развлечения Интересное В Сургуте вновь открылась чайхона, которая горела перед Новым годом. Фото 13 февраля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 + В Сургуте открылась чайхона «Азия», которая была закрыта на ремонт из-за возгорания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (фото из архива) Популярная в Сургуте чайхона «Азия» вновь открылась после ремонтных работ. Кафе было временно закрыто после возгорания в декабре 2023 года. Оборудование и интерьер в чайхоне полностью обновили, сообщил URA.RU представитель заведения Абдуллах Махбузов. «Мы полностью сделали ремонт, купили новое оборудование, обновили интерьер. Перед открытием прошли пожарную проверку. Также добавили новые позиции в меню», — рассказал URA.RU Махбузов.



Возгорание внутри здания с выходом огня на кровлю случилось в середине декабря 2023 года. За два часа пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 100 квадратных метров. О точных причинах возгорания владельцам заведения пока что неизвестно.



Спустя месяц после Нового года в ХМАО загорелась другая чайхона. Пожар случился в «Золотой долине» в Нижневартовске. Популярная в Сургуте чайхона «Азия» вновь открылась после ремонтных работ Фото предоставлено URA.RU Абдуллахом Махбузовым Популярная в Сургуте чайхона «Азия» вновь открылась после ремонтных работ. Кафе было временно закрыто после возгорания в декабре 2023 года. Оборудование и интерьер в чайхоне полностью обновили, сообщил URA.RU представитель заведения Абдуллах Махбузов. «Мы полностью сделали ремонт, купили новое оборудование, обновили интерьер. Перед открытием прошли пожарную проверку. Также добавили новые позиции в меню», — рассказал URA.RU Махбузов. Возгорание внутри здания с выходом огня на кровлю случилось в середине декабря 2023 года. За два часа пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 100 квадратных метров. О точных причинах возгорания владельцам заведения пока что неизвестно. Спустя месяц после Нового года в ХМАО загорелась другая чайхона. Пожар случился в «Золотой долине» в Нижневартовске. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям