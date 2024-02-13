Стечение обстоятельств спасло главу Природнадзора ХМАО от наказания

Глава Природнадзора ХМАО Ковалевский избежал штрафа за игнорирование жалоб ОНФ

13 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Глава Природнадзора ХМАО избежал административного штрафа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Природнадзора ХМАО Алексей Ковалевский избежал штрафа за игнорирование жалоб «Народного фронта» на незаконные свалки в Сургуте. В ОНФ URA.RU сообщили, что и общественники, и жители города не раз пытались добиться реакции ведомства, однако оно не провело ни одной выездной проверки. От штрафа чиновника спасло стечение обстоятельств. «Ковалевскому неоднократно жаловались на незаконные свалки, однако ведомство не провело ни одной выездной проверки, чтобы наказать виновника. По счастливому для него стечению обстоятельств, природоохранная прокуратура не успела вовремя принять меры, а срок давности по этой статье КоАП всего три месяца. Разбираться с нелегальными свалками теперь придется окружному департаменту недропользования», — прокомментировали в ОНФ. В распоряжении редакции имеются подтверждающие документы и копии жалоб в Природнадзор. Согласно документации, Ковалевский мог быть оштрафован по статье 5.59 КоАП за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Наказание по этой статье — от пяти до 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что замначальника Северо-Уральского управления Росприроднадзора оштрафовали на пять тысяч рублей. Представители ОНФ заявили, что он отвечал им на жалобы отписками.

Глава Природнадзора ХМАО Алексей Ковалевский избежал штрафа за игнорирование жалоб «Народного фронта» на незаконные свалки в Сургуте. В ОНФ URA.RU сообщили, что и общественники, и жители города не раз пытались добиться реакции ведомства, однако оно не провело ни одной выездной проверки. От штрафа чиновника спасло стечение обстоятельств. «Ковалевскому неоднократно жаловались на незаконные свалки, однако ведомство не провело ни одной выездной проверки, чтобы наказать виновника. По счастливому для него стечению обстоятельств, природоохранная прокуратура не успела вовремя принять меры, а срок давности по этой статье КоАП всего три месяца. Разбираться с нелегальными свалками теперь придется окружному департаменту недропользования», — прокомментировали в ОНФ. В распоряжении редакции имеются подтверждающие документы и копии жалоб в Природнадзор. Согласно документации, Ковалевский мог быть оштрафован по статье 5.59 КоАП за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Наказание по этой статье — от пяти до 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что замначальника Северо-Уральского управления Росприроднадзора оштрафовали на пять тысяч рублей. Представители ОНФ заявили, что он отвечал им на жалобы отписками.