Челябинцы заинтересовались курортами горного Сочи

МТС Travel: челябинцы вошли в число больших любителей отдыха в горном Сочи

14 февраля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

На 5% больше челябинцев стали отдыхать на горнолыжных курортах Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Туристы из Челябинской области стали чаще отдыхать на курортах горного Сочи. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МТС», регион вошел в десятку самых активных в стране в отношении данного направления туризма. «По данным МТС Travel, в 2023 году популярность отдыха в Сочи у путешественников из Челябинской области выросла более чем на 5%. Регион вошел в топ-10 субъектов Федерации, откуда путешественники чаще приезжали в Горный Сочи по итогам 2023 года», — рассказали URA.RU в МТС. Аналитики узнали, кто полюбил направление больше других. Выяснилось, что в горный кластер Сочи чаще приезжали женщины в возрасте 35 — 44 года. Чуть меньше, но ненамного, курорты понравились мужчинам того же возраста. На втором месте оказалась возрастная категория 25 — 34 года. При этом более 75% жителей Челябинской области приезжали на отдых в эту часть Сочи без детей. Средняя продолжительность их отдыха по итогам прошлого года составила восемь дней и семь ночей. Инфраструктура курортов продолжила развиваться. На территории горного Сочи МТС обновила системы связи. В итоге максимальная скорость мобильного интернета на курортах «Газпром», «Красная поляна» и «Роза Хутор» выросла на порядок. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет стал разгоняться. Сложности в работе доставил большой перепад высот. Как уточнил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной, связь доступна даже на высоте до 2,4 тысячи метров и в движении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Туристы из Челябинской области стали чаще отдыхать на курортах горного Сочи. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МТС», регион вошел в десятку самых активных в стране в отношении данного направления туризма. «По данным МТС Travel, в 2023 году популярность отдыха в Сочи у путешественников из Челябинской области выросла более чем на 5%. Регион вошел в топ-10 субъектов Федерации, откуда путешественники чаще приезжали в Горный Сочи по итогам 2023 года», — рассказали URA.RU в МТС. Аналитики узнали, кто полюбил направление больше других. Выяснилось, что в горный кластер Сочи чаще приезжали женщины в возрасте 35 — 44 года. Чуть меньше, но ненамного, курорты понравились мужчинам того же возраста. На втором месте оказалась возрастная категория 25 — 34 года. При этом более 75% жителей Челябинской области приезжали на отдых в эту часть Сочи без детей. Средняя продолжительность их отдыха по итогам прошлого года составила восемь дней и семь ночей. Инфраструктура курортов продолжила развиваться. На территории горного Сочи МТС обновила системы связи. В итоге максимальная скорость мобильного интернета на курортах «Газпром», «Красная поляна» и «Роза Хутор» выросла на порядок. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет стал разгоняться. Сложности в работе доставил большой перепад высот. Как уточнил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной, связь доступна даже на высоте до 2,4 тысячи метров и в движении.