13 февраля 2024

Летчицу из ХМАО пригласили на «Давай поженимся»

© Служба новостей «URA.RU»
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Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
Сургутскую летчицу из пилотажной группы «Барсы» Дарью Дьяченко позвали на съемки «Давай поженимся» Фото:

Сургутскую летчицу из женской пилотажной группы «Барсы» Дарью Дьяченко позвали на съемки «Давай поженимся». Приглашение на шоу пришло от редактора телепередачи, сообщила URA.RU Дьяченко.

«Мне пишут уже не в первый раз. В последнее время начали писать куче знакомых из авиации», — поделилась с агентством летчица. Сообщения с приглашением на передачу приходят от девушки, представляющей себя редактором передачи. Однако те, кого позвали на шоу к известным свахам, не поверили ей. «Больше похоже на розыгрыш. Но в любом случае я бы не пошла на шоу, это не для меня», — добавила Дьяченко.

За разъяснениями корреспондент URA.RU обратился в редакцию «Давай поженимся». Редактор Анастасия Волконская подтвердила агентству, что ищет пилотов для съемок шоу. «Все верно, действительно зовем на съемки свободных девушек, имеющих отношение к такой классной профессии. Не только девушек, но и парней», — прокомментировала Волконская.

Ранее URA.RU сообщало, что блогер из Нижневартовска Екатерина Александрова, которая публикует в соцсети эротические фотографии, искала мужа на шоу «Давай поженимся». Вартовчанка боролась за сердце бизнесмена, но не смогла стать его избранницей.

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Сургутскую летчицу из женской пилотажной группы «Барсы» Дарью Дьяченко позвали на съемки «Давай поженимся». Приглашение на шоу пришло от редактора телепередачи, сообщила URA.RU Дьяченко. «Мне пишут уже не в первый раз. В последнее время начали писать куче знакомых из авиации», — поделилась с агентством летчица. Сообщения с приглашением на передачу приходят от девушки, представляющей себя редактором передачи. Однако те, кого позвали на шоу к известным свахам, не поверили ей. «Больше похоже на розыгрыш. Но в любом случае я бы не пошла на шоу, это не для меня», — добавила Дьяченко. За разъяснениями корреспондент URA.RU обратился в редакцию «Давай поженимся». Редактор Анастасия Волконская подтвердила агентству, что ищет пилотов для съемок шоу. «Все верно, действительно зовем на съемки свободных девушек, имеющих отношение к такой классной профессии. Не только девушек, но и парней», — прокомментировала Волконская. Ранее URA.RU сообщало, что блогер из Нижневартовска Екатерина Александрова, которая публикует в соцсети эротические фотографии, искала мужа на шоу «Давай поженимся». Вартовчанка боролась за сердце бизнесмена, но не смогла стать его избранницей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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