Летчицу из ХМАО пригласили на «Давай поженимся»

14 февраля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Сургутскую летчицу из пилотажной группы «Барсы» Дарью Дьяченко позвали на съемки «Давай поженимся» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сургутскую летчицу из женской пилотажной группы «Барсы» Дарью Дьяченко позвали на съемки «Давай поженимся». Приглашение на шоу пришло от редактора телепередачи, сообщила URA.RU Дьяченко.



«Мне пишут уже не в первый раз. В последнее время начали писать куче знакомых из авиации», — поделилась с агентством летчица. Сообщения с приглашением на передачу приходят от девушки, представляющей себя редактором передачи. Однако те, кого позвали на шоу к известным свахам, не поверили ей. «Больше похоже на розыгрыш. Но в любом случае я бы не пошла на шоу, это не для меня», — добавила Дьяченко.



За разъяснениями корреспондент URA.RU обратился в редакцию «Давай поженимся». Редактор Анастасия Волконская подтвердила агентству, что ищет пилотов для съемок шоу. «Все верно, действительно зовем на съемки свободных девушек, имеющих отношение к такой классной профессии. Не только девушек, но и парней», — прокомментировала Волконская.



Ранее URA.RU сообщало, что блогер из Нижневартовска Екатерина Александрова, которая публикует в соцсети эротические фотографии, искала мужа на шоу «Давай поженимся». Вартовчанка боролась за сердце бизнесмена, но не смогла стать его избранницей.

Сургутскую летчицу из женской пилотажной группы «Барсы» Дарью Дьяченко позвали на съемки «Давай поженимся». Приглашение на шоу пришло от редактора телепередачи, сообщила URA.RU Дьяченко. «Мне пишут уже не в первый раз. В последнее время начали писать куче знакомых из авиации», — поделилась с агентством летчица. Сообщения с приглашением на передачу приходят от девушки, представляющей себя редактором передачи. Однако те, кого позвали на шоу к известным свахам, не поверили ей. «Больше похоже на розыгрыш. Но в любом случае я бы не пошла на шоу, это не для меня», — добавила Дьяченко. За разъяснениями корреспондент URA.RU обратился в редакцию «Давай поженимся». Редактор Анастасия Волконская подтвердила агентству, что ищет пилотов для съемок шоу. «Все верно, действительно зовем на съемки свободных девушек, имеющих отношение к такой классной профессии. Не только девушек, но и парней», — прокомментировала Волконская. Ранее URA.RU сообщало, что блогер из Нижневартовска Екатерина Александрова, которая публикует в соцсети эротические фотографии, искала мужа на шоу «Давай поженимся». Вартовчанка боролась за сердце бизнесмена, но не смогла стать его избранницей.