Пассажиры стали больше летать на самолетах Utair

16 февраля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Utair в январе перевезла полмиллиона пассажиров Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пассажиры стали чаще пользоваться услугами компании Utair из ХМАО. В январе 2024 года воздушные суда авиапредприятия перевезли почти полмиллиона пассажиров, что на 12% больше, чем в первом месяце прошлого года. «В январе 2024 года компания Utair перевезла 495 918 пассажиров, из них 460 203 — на самолетах, 35 715 — на вертолетах. На самолетах пассажиропоток вырос на 12,7% к январю 2023 года», — сообщила пресс-служба Utair на официальном сайте. По данным Росавиации, рост пассажиропотока всех отечественных авиакомпаний в январе составил 7,9%. Всего российские авиапредприятия перевезли за первый месяц года 7,8 млн человек. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair в 2023 году на 22% увеличила пассажиропоток из ХМАО. Самолеты компании летают из региона по 55 маршрутам.

Пассажиры стали чаще пользоваться услугами компании Utair из ХМАО. В январе 2024 года воздушные суда авиапредприятия перевезли почти полмиллиона пассажиров, что на 12% больше, чем в первом месяце прошлого года. «В январе 2024 года компания Utair перевезла 495 918 пассажиров, из них 460 203 — на самолетах, 35 715 — на вертолетах. На самолетах пассажиропоток вырос на 12,7% к январю 2023 года», — сообщила пресс-служба Utair на официальном сайте. По данным Росавиации, рост пассажиропотока всех отечественных авиакомпаний в январе составил 7,9%. Всего российские авиапредприятия перевезли за первый месяц года 7,8 млн человек. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair в 2023 году на 22% увеличила пассажиропоток из ХМАО. Самолеты компании летают из региона по 55 маршрутам.