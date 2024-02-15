15 февраля 2024

Пассажиры стали больше летать на самолетах Utair

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты в Большом Савино. Пермь, пассажирский самолет, самолет, ATR 72-500, ютейр
Utair в январе перевезла полмиллиона пассажиров Фото:

Пассажиры стали чаще пользоваться услугами компании Utair из ХМАО. В январе 2024 года воздушные суда авиапредприятия перевезли почти полмиллиона пассажиров, что на 12% больше, чем в первом месяце прошлого года.

«В январе 2024 года компания Utair перевезла 495 918 пассажиров, из них 460 203 — на самолетах, 35 715 — на вертолетах. На самолетах пассажиропоток вырос на 12,7% к январю 2023 года», — сообщила пресс-служба Utair на официальном сайте.

По данным Росавиации, рост пассажиропотока всех отечественных авиакомпаний в январе составил 7,9%. Всего российские авиапредприятия перевезли за первый месяц года 7,8 млн человек.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair в 2023 году на 22% увеличила пассажиропоток из ХМАО. Самолеты компании летают из региона по 55 маршрутам.

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Пассажиры стали чаще пользоваться услугами компании Utair из ХМАО. В январе 2024 года воздушные суда авиапредприятия перевезли почти полмиллиона пассажиров, что на 12% больше, чем в первом месяце прошлого года. «В январе 2024 года компания Utair перевезла 495 918 пассажиров, из них 460 203 — на самолетах, 35 715 — на вертолетах. На самолетах пассажиропоток вырос на 12,7% к январю 2023 года», — сообщила пресс-служба Utair на официальном сайте. По данным Росавиации, рост пассажиропотока всех отечественных авиакомпаний в январе составил 7,9%. Всего российские авиапредприятия перевезли за первый месяц года 7,8 млн человек. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair в 2023 году на 22% увеличила пассажиропоток из ХМАО. Самолеты компании летают из региона по 55 маршрутам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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