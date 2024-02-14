В Челябинской области легче всего найти работу дворника, повара и врача

HeadHunter: в Челябинской области сложился дефицит дворников, поваров и врачей

15 февраля 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Дворникам найти работу сегодня проще всего Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинской области легче всего найти работу дворником, поваром и врачом. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на одну вакансию дворника приходится 0,4 резюме. «В регионе в настоящий момент проще всего устроиться дворником, врачом и поваром, где вакансии не закрываются резюме. Конкуренция здесь одна из самых низких: на одну вакансию приходится 0,4 резюме», — сообщили в HeadHunter. Платить дворникам готовы 22,9 — 34,5 тысячи рублей. Второе место по соотношению спроса и предложения делят врач и повар, где приходится по 0,8 резюме на вакансию в каждой с диапазоном зарплат 62,8 — 97,7 и 33 — 55,2, соответственно. На третьем находится администратор магазина. На данной позиции на вакансию имеется 0,9 резюме при зарплате в 35 — 51,7 тысячи рублей. Дворники нужны предприятиях разных сфер и отраслей. Специалистов ищут парки отдыха, финансовые организации, заводы, аэропорт. В поиске врачей в основном находятся госбольницы. В поварах нуждаются крупные сетевые магазины, популярные рестораны и пиццерии. Администраторы нужны в ритейле, магазинах одежды и гипермаркетах товаров для дома и ремонта. Чуть лучше обстоят дела у автомойщиков (зарплата 45,9 — 68,9 тысячи, количество резюме составляет 1,1), ветеринаров (могут заработать 51,7 — 72 тысячи рублей, а напряженность достигает 1,2 резюме на вакансию) и продавцов-консультантов (уровень доходов колеблется от 32 до 46 тысяч, количество резюме также 1,2). Замыкают двадцатку дефицитных специалистов торговые представители (уровень дохода 57,5 — 89 тысяч при напряженности 1,8 резюме) и маляры со штукатурами (могут заработать 57,5 — 114,9 тысячи, количество резюме составляет 1,9). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области легче всего найти работу дворником, поваром и врачом. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на одну вакансию дворника приходится 0,4 резюме. «В регионе в настоящий момент проще всего устроиться дворником, врачом и поваром, где вакансии не закрываются резюме. Конкуренция здесь одна из самых низких: на одну вакансию приходится 0,4 резюме», — сообщили в HeadHunter. Платить дворникам готовы 22,9 — 34,5 тысячи рублей. Второе место по соотношению спроса и предложения делят врач и повар, где приходится по 0,8 резюме на вакансию в каждой с диапазоном зарплат 62,8 — 97,7 и 33 — 55,2, соответственно. На третьем находится администратор магазина. На данной позиции на вакансию имеется 0,9 резюме при зарплате в 35 — 51,7 тысячи рублей. Дворники нужны предприятиях разных сфер и отраслей. Специалистов ищут парки отдыха, финансовые организации, заводы, аэропорт. В поиске врачей в основном находятся госбольницы. В поварах нуждаются крупные сетевые магазины, популярные рестораны и пиццерии. Администраторы нужны в ритейле, магазинах одежды и гипермаркетах товаров для дома и ремонта. Чуть лучше обстоят дела у автомойщиков (зарплата 45,9 — 68,9 тысячи, количество резюме составляет 1,1), ветеринаров (могут заработать 51,7 — 72 тысячи рублей, а напряженность достигает 1,2 резюме на вакансию) и продавцов-консультантов (уровень доходов колеблется от 32 до 46 тысяч, количество резюме также 1,2). Замыкают двадцатку дефицитных специалистов торговые представители (уровень дохода 57,5 — 89 тысяч при напряженности 1,8 резюме) и маляры со штукатурами (могут заработать 57,5 — 114,9 тысячи, количество резюме составляет 1,9).