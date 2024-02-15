Первый вице-губернатор Гехт вспомнила день падения челябинского метеорита

Ирина Гехт в 2013 году падение метеорита встретила на рабочем месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый вице-губернатор Ирина Гехт вспомнила, как на Челябинск 15 февраля 2013 года упал метеорит. Как призналась Гехт, в результате чрезвычайного происшествия в регионе сразу создали штаб. Гехт в то время в должности вице-премьера челябинского правительства курировала социальный блок.

«Мы 15 февраля 2013 года готовились к проведению коллегии Министерства социальных отношений. Все наши коллеги уже ехали в Заксобрание области, поэтому падение метеорита ощутили на своих рабочих местах», — написала Гехт в telegram-канале.

Созданный штаб сразу начал разбираться с повреждениями, вызванными падением космического тела. В помещениях было выбито много стекол, написала руководитель. Среди учреждений соцсферы больше всего пострадал психоневрологический диспансер.

«Когда мы туда приехали, там почти не осталось целых окон, и их заменили на корабельные, сняв решетки. Сильно досталось и корпусу судмедэкспертизы, который был буквально разнесен ударной волной. И стоял посреди этой разрухи детский корпус, который не получил и единой царапины. Это казалось настоящим чудом», — вспомнила Гехт.

Тяжело пострадавших после падения метеорита не было. В областной больнице вице-премьеру сообщили, что больше всех пострадали женщины: они стояли возле окон. Гехт поблагодарила всех, кто разгар февраля участвовал в спасении людей, восстановлении инфраструктуры и объектов. Руководитель отметила, что-то были времена круглосуточной работы. В нестандартной ситуации службы и ведомства действовали четко и слаженно.

Катаклизм сопровождался отключением сотовой связи и повреждением зданий. Вспышку заметили жители разных регионов Урала и пограничных областей Казахстана. В ходе падения небесное тело раскололось на множество частей. Крупнейший осколок попал в озеро Чебаркуль, но был извлечен и теперь хранится в помещениях Исторического музея в Челябинске. Небольшие фрагменты жители сразу же начали массово продавать на маркетплейсах.

В Челябинске от падения метеорита 15 февраля 2013 года вылетали стекла (фото из архива) Фото: Кондрат Александров © URA.RU