В ЗАГСе Нижневартовска не удивились выбору имени Владимир-Путин для ребенка

Имя Владимир-Путин, которое дали ребенку из ХМАО, отвечает нормам закона

16 февраля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Имя Владимир-Путин соответствует всем требованиям закона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двойное имя Владимир-Путин, которое дали жители Нижневартовска своему ребенку, соответствует всем нормам законодательства. Об этом URA.RU сообщили в управлении ЗАГС Нижневартовска. «Вчера, 15 февраля, произведена государственная регистрация рождения ребенка. Родители выбрали такое имя для ребенка. Имя двойное, через дефис, что по закону не запрещено», — сообщили в ЗАГСе. Существуют ограничения в выборе имени для новорожденного. К ним относится использование цифр, числительных, символов и знаков, за исключением дефиса. Кроме того, запрещены имена, состоящие из любых комбинаций бранных слов, а также с указанием ранга, должности или титула. На данный момент самым популярным именем среди новорожденных мальчиков в Ханты-Мансийском автономном округе остается Мухаммад. С начала 2024 года таким именем назвали 45 детей. За весь прошлый год — 348 новорожденных назвали этим именем, а в 2022 году — 316. Ранее URA.RU писало о том, что в роддоме Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России — Владимир-Путин.

Двойное имя Владимир-Путин, которое дали жители Нижневартовска своему ребенку, соответствует всем нормам законодательства. Об этом URA.RU сообщили в управлении ЗАГС Нижневартовска. «Вчера, 15 февраля, произведена государственная регистрация рождения ребенка. Родители выбрали такое имя для ребенка. Имя двойное, через дефис, что по закону не запрещено», — сообщили в ЗАГСе. Существуют ограничения в выборе имени для новорожденного. К ним относится использование цифр, числительных, символов и знаков, за исключением дефиса. Кроме того, запрещены имена, состоящие из любых комбинаций бранных слов, а также с указанием ранга, должности или титула. На данный момент самым популярным именем среди новорожденных мальчиков в Ханты-Мансийском автономном округе остается Мухаммад. С начала 2024 года таким именем назвали 45 детей. За весь прошлый год — 348 новорожденных назвали этим именем, а в 2022 году — 316. Ранее URA.RU писало о том, что в роддоме Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России — Владимир-Путин.