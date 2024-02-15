15 февраля 2024

В ЗАГСе Нижневартовска не удивились выбору имени Владимир-Путин для ребенка

Имя Владимир-Путин, которое дали ребенку из ХМАО, отвечает нормам закона
© Служба новостей «URA.RU»
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Артинская центральная районная больница. Арти, младенец, новорожденный, грудничок, маленький ребенок
Имя Владимир-Путин соответствует всем требованиям закона Фото:

Двойное имя Владимир-Путин, которое дали жители Нижневартовска своему ребенку, соответствует всем нормам законодательства. Об этом URA.RU сообщили в управлении ЗАГС Нижневартовска.

«Вчера, 15 февраля, произведена государственная регистрация рождения ребенка. Родители выбрали такое имя для ребенка. Имя двойное, через дефис, что по закону не запрещено», — сообщили в ЗАГСе.

Существуют ограничения в выборе имени для новорожденного. К ним относится использование цифр, числительных, символов и знаков, за исключением дефиса. Кроме того, запрещены имена, состоящие из любых комбинаций бранных слов, а также с указанием ранга, должности или титула.

На данный момент самым популярным именем среди новорожденных мальчиков в Ханты-Мансийском автономном округе остается Мухаммад. С начала 2024 года таким именем назвали 45 детей. За весь прошлый год — 348 новорожденных назвали этим именем, а в 2022 году — 316.

Ранее URA.RU писало о том, что в роддоме Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России — Владимир-Путин.

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Двойное имя Владимир-Путин, которое дали жители Нижневартовска своему ребенку, соответствует всем нормам законодательства. Об этом URA.RU сообщили в управлении ЗАГС Нижневартовска. «Вчера, 15 февраля, произведена государственная регистрация рождения ребенка. Родители выбрали такое имя для ребенка. Имя двойное, через дефис, что по закону не запрещено», — сообщили в ЗАГСе. Существуют ограничения в выборе имени для новорожденного. К ним относится использование цифр, числительных, символов и знаков, за исключением дефиса. Кроме того, запрещены имена, состоящие из любых комбинаций бранных слов, а также с указанием ранга, должности или титула. На данный момент самым популярным именем среди новорожденных мальчиков в Ханты-Мансийском автономном округе остается Мухаммад. С начала 2024 года таким именем назвали 45 детей. За весь прошлый год — 348 новорожденных назвали этим именем, а в 2022 году — 316. Ранее URA.RU писало о том, что в роддоме Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России — Владимир-Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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