В ЗАГСе Нижневартовска не удивились выбору имени Владимир-Путин для ребенка

Двойное имя Владимир-Путин, которое дали жители Нижневартовска своему ребенку, соответствует всем нормам законодательства. Об этом URA.RU сообщили в управлении ЗАГС Нижневартовска.
«Вчера, 15 февраля, произведена государственная регистрация рождения ребенка. Родители выбрали такое имя для ребенка. Имя двойное, через дефис, что по закону не запрещено», — сообщили в ЗАГСе.
Существуют ограничения в выборе имени для новорожденного. К ним относится использование цифр, числительных, символов и знаков, за исключением дефиса. Кроме того, запрещены имена, состоящие из любых комбинаций бранных слов, а также с указанием ранга, должности или титула.
На данный момент самым популярным именем среди новорожденных мальчиков в Ханты-Мансийском автономном округе остается Мухаммад. С начала 2024 года таким именем назвали 45 детей. За весь прошлый год — 348 новорожденных назвали этим именем, а в 2022 году — 316.
Ранее URA.RU писало о том, что в роддоме Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России — Владимир-Путин.
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