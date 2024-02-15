15 февраля 2024

Мэр Миасса Ковальчук анонсировал плюсовые температуры в начале марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковальчук Егор. Челябинск, ковальчук егор
Егор Ковальчук заявил, что запасы воды в снеге втрое превышают норму Фото:

Глава Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук заявил, что в начале марта ожидаются плюсовые температуры и призвал готовиться к сильному паводку. Такое заявление Ковальчук сделал в своем telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, уже в начале марта в наш регион придут плюсовые температуры. Совместно с потеплением наступит обильное таяние снега. Только заблаговременно принятые меры помогут избежать серьезных последствий», — сообщил Ковальчук.

Мэр обратил внимание не только на большое количество выпавшего за зиму снега, но и на максимальные запасы воды в нем. По данным Ковальчука, в Миассе они составляют 308% от нормы.

Во избежание подтоплений владельцам домов и земельных участков необходимо очистить придомовые и прилегающие территории от наледи и снега, проложить водоотводные каналы и контролировать проход воды, убирая ледовые заторы. Собственникам гаражных кооперативов Ковальчук рекомендовал заранее очистить уличные канавы и подготовить стоки для отвода талых вод.

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Глава Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук заявил, что в начале марта ожидаются плюсовые температуры и призвал готовиться к сильному паводку. Такое заявление Ковальчук сделал в своем telegram-канале. «По прогнозам синоптиков, уже в начале марта в наш регион придут плюсовые температуры. Совместно с потеплением наступит обильное таяние снега. Только заблаговременно принятые меры помогут избежать серьезных последствий», — сообщил Ковальчук. Мэр обратил внимание не только на большое количество выпавшего за зиму снега, но и на максимальные запасы воды в нем. По данным Ковальчука, в Миассе они составляют 308% от нормы. Во избежание подтоплений владельцам домов и земельных участков необходимо очистить придомовые и прилегающие территории от наледи и снега, проложить водоотводные каналы и контролировать проход воды, убирая ледовые заторы. Собственникам гаражных кооперативов Ковальчук рекомендовал заранее очистить уличные канавы и подготовить стоки для отвода талых вод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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