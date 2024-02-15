Мэр Миасса Ковальчук анонсировал плюсовые температуры в начале марта

16 февраля 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Егор Ковальчук заявил, что запасы воды в снеге втрое превышают норму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук заявил, что в начале марта ожидаются плюсовые температуры и призвал готовиться к сильному паводку. Такое заявление Ковальчук сделал в своем telegram-канале. «По прогнозам синоптиков, уже в начале марта в наш регион придут плюсовые температуры. Совместно с потеплением наступит обильное таяние снега. Только заблаговременно принятые меры помогут избежать серьезных последствий», — сообщил Ковальчук. Мэр обратил внимание не только на большое количество выпавшего за зиму снега, но и на максимальные запасы воды в нем. По данным Ковальчука, в Миассе они составляют 308% от нормы. Во избежание подтоплений владельцам домов и земельных участков необходимо очистить придомовые и прилегающие территории от наледи и снега, проложить водоотводные каналы и контролировать проход воды, убирая ледовые заторы. Собственникам гаражных кооперативов Ковальчук рекомендовал заранее очистить уличные канавы и подготовить стоки для отвода талых вод.

Глава Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук заявил, что в начале марта ожидаются плюсовые температуры и призвал готовиться к сильному паводку. Такое заявление Ковальчук сделал в своем telegram-канале. «По прогнозам синоптиков, уже в начале марта в наш регион придут плюсовые температуры. Совместно с потеплением наступит обильное таяние снега. Только заблаговременно принятые меры помогут избежать серьезных последствий», — сообщил Ковальчук. Мэр обратил внимание не только на большое количество выпавшего за зиму снега, но и на максимальные запасы воды в нем. По данным Ковальчука, в Миассе они составляют 308% от нормы. Во избежание подтоплений владельцам домов и земельных участков необходимо очистить придомовые и прилегающие территории от наледи и снега, проложить водоотводные каналы и контролировать проход воды, убирая ледовые заторы. Собственникам гаражных кооперативов Ковальчук рекомендовал заранее очистить уличные канавы и подготовить стоки для отвода талых вод.