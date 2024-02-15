В Урае и ряде поселков отменены занятия в школах у учеников второй смены. Информация об этом размещена на портале Госуслуги.
«Температура и ветер на 16.02.2024 11:25:10: -31.3°C, 0 м/с, что соответствует режиму объявления актированных дней с 1 по 4 класс (пороговые значения -29°C, 0 м/с). Информация о погоде получена от Ханты-Мансийского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», — сообщается на портале о погодной ситуации в Урае
Уроки у 1-4 классов отменены в селах Сосьва, Няксимвольт, Чантырья, деревнях Кимкьясуй, Хулимсунт, Ушья, поселке Приполярный, Мулымья, Таежный и Половинка. Занятия с 1 по 8 классы отменены у школьников в деревнях Щекурья, Саранпауль, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, в селах Перегребное, Шеркалы, поселке Светлый и пгт Игрим.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.