Общество Образование В ХМАО отменены занятия у школьников второй смены. Список В ХМАО из-за морозов объявлены актировки у учеников второй смены 16 февраля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 + В ХМАО объявлены актировки у учеников второй смены Фото: Илья Московец © URA.RU В Урае и ряде поселков отменены занятия в школах у учеников второй смены. Информация об этом размещена на портале Госуслуги. «Температура и ветер на 16.02.2024 11:25:10: -31.3°C, 0 м/с, что соответствует режиму объявления актированных дней с 1 по 4 класс (пороговые значения -29°C, 0 м/с). Информация о погоде получена от Ханты-Мансийского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», — сообщается на портале о погодной ситуации в Урае Уроки у 1-4 классов отменены в селах Сосьва, Няксимвольт, Чантырья, деревнях Кимкьясуй, Хулимсунт, Ушья, поселке Приполярный, Мулымья, Таежный и Половинка. Занятия с 1 по 8 классы отменены у школьников в деревнях Щекурья, Саранпауль, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, в селах Перегребное, Шеркалы, поселке Светлый и пгт Игрим. В Урае и ряде поселков отменены занятия в школах у учеников второй смены. Информация об этом размещена на портале Госуслуги. «Температура и ветер на 16.02.2024 11:25:10: -31.3°C, 0 м/с, что соответствует режиму объявления актированных дней с 1 по 4 класс (пороговые значения -29°C, 0 м/с). Информация о погоде получена от Ханты-Мансийского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», — сообщается на портале о погодной ситуации в Урае Уроки у 1-4 классов отменены в селах Сосьва, Няксимвольт, Чантырья, деревнях Кимкьясуй, Хулимсунт, Ушья, поселке Приполярный, Мулымья, Таежный и Половинка. Занятия с 1 по 8 классы отменены у школьников в деревнях Щекурья, Саранпауль, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, в селах Перегребное, Шеркалы, поселке Светлый и пгт Игрим. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям