15 февраля 2024

В ХМАО отменены занятия у школьников второй смены. Список

В ХМАО из-за морозов объявлены актировки у учеников второй смены
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, дети, школьники
В ХМАО объявлены актировки у учеников второй смены Фото:

В Урае и ряде поселков отменены занятия в школах у учеников второй смены. Информация об этом размещена на портале Госуслуги.

«Температура и ветер на 16.02.2024 11:25:10: -31.3°C, 0 м/с, что соответствует режиму объявления актированных дней с 1 по 4 класс (пороговые значения -29°C, 0 м/с). Информация о погоде получена от Ханты-Мансийского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», — сообщается на портале о погодной ситуации в Урае

Уроки у 1-4 классов отменены в селах Сосьва, Няксимвольт, Чантырья, деревнях Кимкьясуй, Хулимсунт, Ушья, поселке Приполярный, Мулымья, Таежный и Половинка. Занятия с 1 по 8 классы отменены у школьников в деревнях Щекурья, Саранпауль, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, в селах Перегребное, Шеркалы, поселке Светлый и пгт Игрим.

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В Урае и ряде поселков отменены занятия в школах у учеников второй смены. Информация об этом размещена на портале Госуслуги. «Температура и ветер на 16.02.2024 11:25:10: -31.3°C, 0 м/с, что соответствует режиму объявления актированных дней с 1 по 4 класс (пороговые значения -29°C, 0 м/с). Информация о погоде получена от Ханты-Мансийского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», — сообщается на портале о погодной ситуации в Урае Уроки у 1-4 классов отменены в селах Сосьва, Няксимвольт, Чантырья, деревнях Кимкьясуй, Хулимсунт, Ушья, поселке Приполярный, Мулымья, Таежный и Половинка. Занятия с 1 по 8 классы отменены у школьников в деревнях Щекурья, Саранпауль, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, в селах Перегребное, Шеркалы, поселке Светлый и пгт Игрим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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