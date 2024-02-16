Мать подростка, которого изнасиловали в спецшколе №124 Екатеринбурга, попросила главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина поручить расследование дела следователям из Москвы. Она записала видеообращение. Записью с URA.RU поделился источник из силовых структур.
«Уважаемый Александр Иванович, вынуждена обратиться к вам, так как в нашей Свердловской области и правды не найти. Наши дети пострадали от насилия, в октябре 2023 года был выявлен очередной факт насилия, но никто ответственности не понес… Прошу вас прислать к нам сотрудников Центрального аппарата [СКР] для надлежащего и объективного расследования», — заявила женщина.
В видео она также сказала, что сотрудники учреждения не реагировали на то, что старшие воспитанники избивали младших. «Почему детей на четыре дня оставляли без еды? Почему мне не вернули вещи, которые я покупала ребенку в школу?» — задается вопросами женщина.
Она пояснила URA.RU, что отправила видео Бастрыкину на прошлой неделе. «На самом деле, вопросов больше, чем ответов. Я обескуражена, что такое вообще происходит», — добавила женщина.
В изнасиловании обвиняются трое подростков. В конце 2023 года один из них сбежал из школы, его смогли поймать лишь 7 февраля. Он записал видео, пока был в бегах. Во время розыска материалы по нему были выделены в другое делопроизводство. Адвокат Олеся Бортникова, которая в суде представляет интересы пострадавших, будет добиваться, чтобы дела объединили. «Жалобу мы уже подали в Свердловский областной суд. Будет легче, если все трое фигурантов будут проходить по одному делу, а не по двум», — пояснила она URA.RU. Ближайший процесс состоится в конце февраля.
Скандал в спецшколе начался весной 2023 года. По предварительным данным, старшие подростки издевались над детьми. Все это происходило якобы с подачи одного из сотрудников учреждения. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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