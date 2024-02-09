Подросток, обвиняемый в изнасиловании в спецшколе Екатеринбурга, записал видео

09 февраля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Видео записал парень, который сбежал из учреждения в конце 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Обвиняемый в изнасиловании в спецшколе №124 Екатеринбурга подросток, сбежавший из учреждения в конце 2023-го, перед арестом записал видео. В нем он заявил, что покинул школу из-за «психологического давления». Записью с URA.RU поделился источник, близкий к силовым структурам. «Здравствуйте, 22 декабря [2023 года] я совершил самовольный побег из-за психологического давления сотрудников. Когда я проходил мимо них, то мне приходилось слышать, что меня закроют [в СИЗО] и так каждый раз», — сказал парень. По словам подростка, перед судебными процессами его просили «не наговорить ничего лишнего о спецшколе». Также он добавил, что один из сотрудников избивал подопечных. В конце видео парень попросил прощения. Силовики искали мальчика, записавшего видео, с конца 2023 года. Задержать его удалось лишь накануне. По его словам, другие подсудимые угрожали ему. В данный момент под стражей находятся еще два подростка, которых обвиняют том же преступлении. Скандал в спецшколе начался весной 2023 года. По предварительным данным, старшие подростки издевались над детьми якобы с подачи одного из сотрудников учреждения. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

Обвиняемый в изнасиловании в спецшколе №124 Екатеринбурга подросток, сбежавший из учреждения в конце 2023-го, перед арестом записал видео. В нем он заявил, что покинул школу из-за «психологического давления». Записью с URA.RU поделился источник, близкий к силовым структурам. «Здравствуйте, 22 декабря [2023 года] я совершил самовольный побег из-за психологического давления сотрудников. Когда я проходил мимо них, то мне приходилось слышать, что меня закроют [в СИЗО] и так каждый раз», — сказал парень. По словам подростка, перед судебными процессами его просили «не наговорить ничего лишнего о спецшколе». Также он добавил, что один из сотрудников избивал подопечных. В конце видео парень попросил прощения. Силовики искали мальчика, записавшего видео, с конца 2023 года. Задержать его удалось лишь накануне. По его словам, другие подсудимые угрожали ему. В данный момент под стражей находятся еще два подростка, которых обвиняют том же преступлении. Скандал в спецшколе начался весной 2023 года. По предварительным данным, старшие подростки издевались над детьми якобы с подачи одного из сотрудников учреждения. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.