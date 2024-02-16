16 февраля 2024

В ХМАО объявлена актировка для школьников второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки. Нижневартовск, зима, школьник, заморозки, метель, снегопад, мороз
Местами температура воздуха в округе опустилась ниже минус 32 градусов Фото:

В некоторых городах и поселках ХМАО из-за морозов 17 февраля отменены занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«На 11:30 17 февраля температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,4 до минус 32,9 градуса. Скорость ветра 0-1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

С 1-го по 8-й класс занятия отменены в следующих городах и поселках: Советский, Югорск, Алябьевский, Зеленоборск, Малиновский, Пионерский, Светлый, Игрим, Перегребное, Саранпуль, Сосьва, Шеркалы, Кимькьясуй, Ломбовож, Нижние, Нарыкары, Чемаши и Щекурья. Ученики начальной школы останутся дома в поселке Сорум, Сосновке, селе Няксимволь и в деревне Хулимсунт.

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В некоторых городах и поселках ХМАО из-за морозов 17 февраля отменены занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На 11:30 17 февраля температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,4 до минус 32,9 градуса. Скорость ветра 0-1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке. С 1-го по 8-й класс занятия отменены в следующих городах и поселках: Советский, Югорск, Алябьевский, Зеленоборск, Малиновский, Пионерский, Светлый, Игрим, Перегребное, Саранпуль, Сосьва, Шеркалы, Кимькьясуй, Ломбовож, Нижние, Нарыкары, Чемаши и Щекурья. Ученики начальной школы останутся дома в поселке Сорум, Сосновке, селе Няксимволь и в деревне Хулимсунт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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