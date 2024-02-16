В ХМАО объявлена актировка для школьников второй смены

В некоторых городах и поселках ХМАО из-за морозов 17 февраля отменены занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«На 11:30 17 февраля температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,4 до минус 32,9 градуса. Скорость ветра 0-1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
С 1-го по 8-й класс занятия отменены в следующих городах и поселках: Советский, Югорск, Алябьевский, Зеленоборск, Малиновский, Пионерский, Светлый, Игрим, Перегребное, Саранпуль, Сосьва, Шеркалы, Кимькьясуй, Ломбовож, Нижние, Нарыкары, Чемаши и Щекурья. Ученики начальной школы останутся дома в поселке Сорум, Сосновке, селе Няксимволь и в деревне Хулимсунт.
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