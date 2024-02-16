В Златоусте пенсионерка всю зиму живет без отопления

17 февраля 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Дом, в котором живет пенсионерка, признали аварийным еще в 2018 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) пожилая женщина всю зиму живет без отопления. Она обращалась во все инстанции, однако все, что ей удалось получить, это предложение переехать в маневренный фонд или самой ремонтировать систему отопления, рассказала она URA.RU. «Примерно с середины декабря в моей квартире дома по улице Генераторная, 7 пропало отопление. Недавно отключили еще и холодную воду (горячей воды нет, так как она не предусмотрена). Присылают отписки, что за обеспечение дома коммуникациями отвечает управляющая компания. Связаться с управляющей компанией ООО „Уральский центр недвижимости“ невозможно, на телефон они не отвечают (офис компании находится в ЗАТО город Трехгорный — прим. URA.RU)», — рассказала URA.RU жительница дома. Дом признан аварийным в 2018 году. Почти все жители выехали из него, в одном из подъездов остались два человека — оба пенсионеры, один из которых инвалид. Переезжать в маневренный фонд они боятся. Считают, что им предложат такой же разрушенный дом, но пока не включенный в перечень аварийным. Согласно данным сервиса «Дом.МинЖКХ», дом был построен в 1935 году. Обслуживает его управляющая компания «Уральский центр недвижимости». Редакция URA.RU направила запрос в управляющую компанию и администрацию Златоуста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) пожилая женщина всю зиму живет без отопления. Она обращалась во все инстанции, однако все, что ей удалось получить, это предложение переехать в маневренный фонд или самой ремонтировать систему отопления, рассказала она URA.RU. «Примерно с середины декабря в моей квартире дома по улице Генераторная, 7 пропало отопление. Недавно отключили еще и холодную воду (горячей воды нет, так как она не предусмотрена). Присылают отписки, что за обеспечение дома коммуникациями отвечает управляющая компания. Связаться с управляющей компанией ООО „Уральский центр недвижимости“ невозможно, на телефон они не отвечают (офис компании находится в ЗАТО город Трехгорный — прим. URA.RU)», — рассказала URA.RU жительница дома. Дом признан аварийным в 2018 году. Почти все жители выехали из него, в одном из подъездов остались два человека — оба пенсионеры, один из которых инвалид. Переезжать в маневренный фонд они боятся. Считают, что им предложат такой же разрушенный дом, но пока не включенный в перечень аварийным. Согласно данным сервиса «Дом.МинЖКХ», дом был построен в 1935 году. Обслуживает его управляющая компания «Уральский центр недвижимости». Редакция URA.RU направила запрос в управляющую компанию и администрацию Златоуста.