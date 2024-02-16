В Златоусте пенсионерка всю зиму живет без отопления

В Златоусте (Челябинская область) пожилая женщина всю зиму живет без отопления. Она обращалась во все инстанции, однако все, что ей удалось получить, это предложение переехать в маневренный фонд или самой ремонтировать систему отопления, рассказала она URA.RU.
«Примерно с середины декабря в моей квартире дома по улице Генераторная, 7 пропало отопление. Недавно отключили еще и холодную воду (горячей воды нет, так как она не предусмотрена). Присылают отписки, что за обеспечение дома коммуникациями отвечает управляющая компания. Связаться с управляющей компанией ООО „Уральский центр недвижимости“ невозможно, на телефон они не отвечают (офис компании находится в ЗАТО город Трехгорный — прим. URA.RU)», — рассказала URA.RU жительница дома.
Дом признан аварийным в 2018 году. Почти все жители выехали из него, в одном из подъездов остались два человека — оба пенсионеры, один из которых инвалид. Переезжать в маневренный фонд они боятся. Считают, что им предложат такой же разрушенный дом, но пока не включенный в перечень аварийным.
Согласно данным сервиса «Дом.МинЖКХ», дом был построен в 1935 году. Обслуживает его управляющая компания «Уральский центр недвижимости». Редакция URA.RU направила запрос в управляющую компанию и администрацию Златоуста.
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