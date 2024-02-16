В частном доме при пожаре в Перми погиб человек

17 февраля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

В Перми спасатели МЧС потушили пожар и обнаружили погибшего Фото: Илья Московец © URA.RU При пожаре в частном доме в Мотовилихинском районе Перми 17 февраля погиб человек. Информацию об этом подтвердили представители управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Спасатели потушили пожар в частном жилом доме на улице Красногвардейской в Перми. К сожалению, в результате пожара имеется погибший», — уточнили представители МЧС. По данным ведомства, сотрудники МЧС проводят проверку по факту пожара. Устанавливаются обстоятельства и причина, из-за которой загорелся дом. Ранее к месту ЧП были направлены семь единиц техники и 35 человек личного состава. В 15:52 пожар в доме на Красногвардейской улице в Перми удалось потушить.

При пожаре в частном доме в Мотовилихинском районе Перми 17 февраля погиб человек. Информацию об этом подтвердили представители управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Спасатели потушили пожар в частном жилом доме на улице Красногвардейской в Перми. К сожалению, в результате пожара имеется погибший», — уточнили представители МЧС. По данным ведомства, сотрудники МЧС проводят проверку по факту пожара. Устанавливаются обстоятельства и причина, из-за которой загорелся дом. Ранее к месту ЧП были направлены семь единиц техники и 35 человек личного состава. В 15:52 пожар в доме на Красногвардейской улице в Перми удалось потушить.