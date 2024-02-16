16 февраля 2024

В частном доме при пожаре в Перми погиб человек

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В Перми спасатели МЧС потушили пожар и обнаружили погибшего Фото:

При пожаре в частном доме в Мотовилихинском районе Перми 17 февраля погиб человек. Информацию об этом подтвердили представители управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале.

«Спасатели потушили пожар в частном жилом доме на улице Красногвардейской в Перми. К сожалению, в результате пожара имеется погибший», — уточнили представители МЧС.

По данным ведомства, сотрудники МЧС проводят проверку по факту пожара. Устанавливаются обстоятельства и причина, из-за которой загорелся дом.

Ранее к месту ЧП были направлены семь единиц техники и 35 человек личного состава. В 15:52 пожар в доме на Красногвардейской улице в Перми удалось потушить.

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При пожаре в частном доме в Мотовилихинском районе Перми 17 февраля погиб человек. Информацию об этом подтвердили представители управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Спасатели потушили пожар в частном жилом доме на улице Красногвардейской в Перми. К сожалению, в результате пожара имеется погибший», — уточнили представители МЧС. По данным ведомства, сотрудники МЧС проводят проверку по факту пожара. Устанавливаются обстоятельства и причина, из-за которой загорелся дом. Ранее к месту ЧП были направлены семь единиц техники и 35 человек личного состава. В 15:52 пожар в доме на Красногвардейской улице в Перми удалось потушить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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