В частном доме при пожаре в Перми погиб человек

При пожаре в частном доме в Мотовилихинском районе Перми 17 февраля погиб человек. Информацию об этом подтвердили представители управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале.
«Спасатели потушили пожар в частном жилом доме на улице Красногвардейской в Перми. К сожалению, в результате пожара имеется погибший», — уточнили представители МЧС.
По данным ведомства, сотрудники МЧС проводят проверку по факту пожара. Устанавливаются обстоятельства и причина, из-за которой загорелся дом.
Ранее к месту ЧП были направлены семь единиц техники и 35 человек личного состава. В 15:52 пожар в доме на Красногвардейской улице в Перми удалось потушить.
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