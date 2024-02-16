16 февраля 2024

В Перми загорелся частный дом в Мотовилихинском районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
Пожарные в Перми тушат частный дом Фото:

В Мотовилихинском районе Перми 17 февраля загорелся частный дом. Информацию об этом подтвердили представители управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале.

«Спасатели подразделений ликвидируют пожар в частном жилом доме на улице Красногвардейской в Перми. Погибших и травмированных на пожаре нет. К месту ЧП направлены семь единиц техники и 35 человек личного состава», — сообщили представители МЧС.

Ранее о пожаре в микрорайоне Висим в Перми сообщили очевидцы в соцсетях. К сообщению было прикреплено видео, на котором можно увидеть дым, но детали происшествия разглядеть невозможно.

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В Мотовилихинском районе Перми 17 февраля загорелся частный дом. Информацию об этом подтвердили представители управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Спасатели подразделений ликвидируют пожар в частном жилом доме на улице Красногвардейской в Перми. Погибших и травмированных на пожаре нет. К месту ЧП направлены семь единиц техники и 35 человек личного состава», — сообщили представители МЧС. Ранее о пожаре в микрорайоне Висим в Перми сообщили очевидцы в соцсетях. К сообщению было прикреплено видео, на котором можно увидеть дым, но детали происшествия разглядеть невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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