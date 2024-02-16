В Перми загорелся частный дом в Мотовилихинском районе

17 февраля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Пожарные в Перми тушат частный дом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Мотовилихинском районе Перми 17 февраля загорелся частный дом. Информацию об этом подтвердили представители управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Спасатели подразделений ликвидируют пожар в частном жилом доме на улице Красногвардейской в Перми. Погибших и травмированных на пожаре нет. К месту ЧП направлены семь единиц техники и 35 человек личного состава», — сообщили представители МЧС. Ранее о пожаре в микрорайоне Висим в Перми сообщили очевидцы в соцсетях. К сообщению было прикреплено видео, на котором можно увидеть дым, но детали происшествия разглядеть невозможно.

В Мотовилихинском районе Перми 17 февраля загорелся частный дом. Информацию об этом подтвердили представители управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Спасатели подразделений ликвидируют пожар в частном жилом доме на улице Красногвардейской в Перми. Погибших и травмированных на пожаре нет. К месту ЧП направлены семь единиц техники и 35 человек личного состава», — сообщили представители МЧС. Ранее о пожаре в микрорайоне Висим в Перми сообщили очевидцы в соцсетях. К сообщению было прикреплено видео, на котором можно увидеть дым, но детали происшествия разглядеть невозможно.