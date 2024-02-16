В Перми загорелся частный дом в Мотовилихинском районе

Пожарные в Перми тушат частный дом
В Мотовилихинском районе Перми 17 февраля загорелся частный дом. Информацию об этом подтвердили представители управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале.
«Спасатели подразделений ликвидируют пожар в частном жилом доме на улице Красногвардейской в Перми. Погибших и травмированных на пожаре нет. К месту ЧП направлены семь единиц техники и 35 человек личного состава», — сообщили представители МЧС.
Ранее о пожаре в микрорайоне Висим в Перми сообщили очевидцы в соцсетях. К сообщению было прикреплено видео, на котором можно увидеть дым, но детали происшествия разглядеть невозможно.
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