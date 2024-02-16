16 февраля 2024

В Челябинске в бане сгорела пожилая женщина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Противопаводковые учения. Магнитогорск, мчс, снег, паводок, пожарный рукав, весна, пожарные
Огнеборцы обнаружили в бане тело женщины Фото:

В Челябинске в частном секторе по улице Барабинская в бане сгорела пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Челябинские огнеборцы ликвидировали пожар в частном секторе по улице Барабинская: горела деревянная баня. При тушении обнаружена пожилая женщина без признаков жизни», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Причина пожара устанавливается.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в частном секторе по улице Барабинская в бане сгорела пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Челябинские огнеборцы ликвидировали пожар в частном секторе по улице Барабинская: горела деревянная баня. При тушении обнаружена пожилая женщина без признаков жизни», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Причина пожара устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...