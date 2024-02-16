В Челябинске в бане сгорела пожилая женщина

Огнеборцы обнаружили в бане тело женщины
В Челябинске в частном секторе по улице Барабинская в бане сгорела пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Челябинские огнеборцы ликвидировали пожар в частном секторе по улице Барабинская: горела деревянная баня. При тушении обнаружена пожилая женщина без признаков жизни», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Причина пожара устанавливается.
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