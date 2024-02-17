В Совфеде раскритиковали слова Макрона об «агрессивном» поведении России

Сенатор Карасин ответил Макрону после его обвинений в адрес России
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В СФ ответили Макрону после его обвинений в адрес России Фото:

Обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в «агрессивном» поведении России в отношении Европы лживы. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«В последние два года поведение западных стран, прежде всего США и Европы, нацелено на удушение России во всех сферах. <…> Речь идет о том, что пределов лжи Макрон и его коллеги в Европе не знают», — заявил Карасин в разговоре «Лента.ру».

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Россия перешла в информационное контрнаступление. РФ меняет политическую расстановку сил в недружественных странах, уточнил он. Ученый добавил, что России необходимо укрепление партий власти в западных странах. Кроме того, в США беспокоятся о том, что после победы в спецоперации на Украине Россия начнет атаковать НАТО. О таких перспективах задумался президент США Джо Байден.

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Обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в «агрессивном» поведении России в отношении Европы лживы. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «В последние два года поведение западных стран, прежде всего США и Европы, нацелено на удушение России во всех сферах. <…> Речь идет о том, что пределов лжи Макрон и его коллеги в Европе не знают», — заявил Карасин в разговоре «Лента.ру». Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Россия перешла в информационное контрнаступление. РФ меняет политическую расстановку сил в недружественных странах, уточнил он. Ученый добавил, что России необходимо укрепление партий власти в западных странах. Кроме того, в США беспокоятся о том, что после победы в спецоперации на Украине Россия начнет атаковать НАТО. О таких перспективах задумался президент США Джо Байден.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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