Всю следующую неделю днем будет солнечно, а ночью до минус 30
В Челябинск на следующей неделе ждет солнечная погода, без осадков, с очень низкими температурами ночью. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».
«В Челябинске почти всю следующую неделю с 19 по 25 февраля будет стоять солнечная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха до начала выходных днем будет минус 11-17, ночи при этом будут морозными до минус 30 градусов по цельсию», — указано на сайте синоптиков.
В следующие выходные, в субботу и воскресенье обещают потепление до минус двух градусов. Скорость ветра всю неделю от 3 до 8 метра в секунду.
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