17 февраля 2024
16 февраля 2024

Челябинцев ждет бесснежная солнечная неделя. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, поселок, село, дорога, мороз, куржак
Всю следующую неделю днем будет солнечно, а ночью до минус 30 Фото:

В Челябинск на следующей неделе ждет солнечная погода, без осадков, с очень низкими температурами ночью. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».

«В Челябинске почти всю следующую неделю с 19 по 25 февраля будет стоять солнечная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха до начала выходных днем будет минус 11-17, ночи при этом будут морозными до минус 30 градусов по цельсию», — указано на сайте синоптиков.

В следующие выходные, в субботу и воскресенье обещают потепление до минус двух градусов. Скорость ветра всю неделю от 3 до 8 метра в секунду.

Прогноз погоды на 10 дней
Прогноз погоды на 10 дней

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В Челябинск на следующей неделе ждет солнечная погода, без осадков, с очень низкими температурами ночью. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «В Челябинске почти всю следующую неделю с 19 по 25 февраля будет стоять солнечная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха до начала выходных днем будет минус 11-17, ночи при этом будут морозными до минус 30 градусов по цельсию», — указано на сайте синоптиков. В следующие выходные, в субботу и воскресенье обещают потепление до минус двух градусов. Скорость ветра всю неделю от 3 до 8 метра в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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