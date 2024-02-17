Природа Погода Челябинцев ждет бесснежная солнечная неделя. Скрин 18 февраля 2024 в 06:00 Размер текста - 17 + Всю следующую неделю днем будет солнечно, а ночью до минус 30 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинск на следующей неделе ждет солнечная погода, без осадков, с очень низкими температурами ночью. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «В Челябинске почти всю следующую неделю с 19 по 25 февраля будет стоять солнечная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха до начала выходных днем будет минус 11-17, ночи при этом будут морозными до минус 30 градусов по цельсию», — указано на сайте синоптиков. В следующие выходные, в субботу и воскресенье обещают потепление до минус двух градусов. Скорость ветра всю неделю от 3 до 8 метра в секунду. Прогноз погоды на 10 дней https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/10-days/ В Челябинск на следующей неделе ждет солнечная погода, без осадков, с очень низкими температурами ночью. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «В Челябинске почти всю следующую неделю с 19 по 25 февраля будет стоять солнечная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха до начала выходных днем будет минус 11-17, ночи при этом будут морозными до минус 30 градусов по цельсию», — указано на сайте синоптиков. В следующие выходные, в субботу и воскресенье обещают потепление до минус двух градусов. Скорость ветра всю неделю от 3 до 8 метра в секунду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям