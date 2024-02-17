17 февраля 2024
16 февраля 2024

Следователи ищут виновных в деле о гибели ребенка при пожаре в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
К разбирательству подключились следователи Фото:

В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное по факту гибели шестилетнего ребенка при пожаре в жилом доме. Инцидент произошел в деревне Парашино 17 февраля, пояснила пресс-служба ведомства.

«По факту гибели ребенка во время пожара в частном доме возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ночное время в одной из комнат частного дома произошло возгорание», — написано на странице силового ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Женщина, проживающая в доме, обнаружив возгорание, совместно с мужем сумела вывести на улицу двоих детей. Еще одного ребенка не смогли найти из-за быстрого распространения огня и задымления. Его тело обнаружили пожарные во время тушения.

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В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное по факту гибели шестилетнего ребенка при пожаре в жилом доме. Инцидент произошел в деревне Парашино 17 февраля, пояснила пресс-служба ведомства. «По факту гибели ребенка во время пожара в частном доме возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ночное время в одной из комнат частного дома произошло возгорание», — написано на странице силового ведомства в соцсети «ВКонтакте». Женщина, проживающая в доме, обнаружив возгорание, совместно с мужем сумела вывести на улицу двоих детей. Еще одного ребенка не смогли найти из-за быстрого распространения огня и задымления. Его тело обнаружили пожарные во время тушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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