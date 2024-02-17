Следователи ищут виновных в деле о гибели ребенка при пожаре в Пермском крае

18 февраля 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

К разбирательству подключились следователи Фото: Владимир Андреев © URA.RU В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное по факту гибели шестилетнего ребенка при пожаре в жилом доме. Инцидент произошел в деревне Парашино 17 февраля, пояснила пресс-служба ведомства. «По факту гибели ребенка во время пожара в частном доме возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ночное время в одной из комнат частного дома произошло возгорание», — написано на странице силового ведомства в соцсети «ВКонтакте». Женщина, проживающая в доме, обнаружив возгорание, совместно с мужем сумела вывести на улицу двоих детей. Еще одного ребенка не смогли найти из-за быстрого распространения огня и задымления. Его тело обнаружили пожарные во время тушения.

В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное по факту гибели шестилетнего ребенка при пожаре в жилом доме. Инцидент произошел в деревне Парашино 17 февраля, пояснила пресс-служба ведомства. «По факту гибели ребенка во время пожара в частном доме возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ночное время в одной из комнат частного дома произошло возгорание», — написано на странице силового ведомства в соцсети «ВКонтакте». Женщина, проживающая в доме, обнаружив возгорание, совместно с мужем сумела вывести на улицу двоих детей. Еще одного ребенка не смогли найти из-за быстрого распространения огня и задымления. Его тело обнаружили пожарные во время тушения.