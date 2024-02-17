17 февраля 2024
16 февраля 2024

Шестилетний ребенок погиб на пожаре в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, огонь, пожарный рукав, пожарный
В Кунгурском районе загорелся частный деревянный дом Фото:

На пожаре в деревне Парашино Пермского края погиб шестилетний ребенок. По словам источника, знакомого с произошедшим, глава семьи смог вытащить из горящего дома двух детей, но спасти третьего не удалось.

«Сообщение о пожаре диспетчеры получили 17 февраля в 25:51. В доме находился отец и трое его сыновей. Шестилетний мальчик, к несчастью, погиб», — пояснил источник в беседе с «КП-Пермь».

Точные причины возгорания устанавливаются. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.

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На пожаре в деревне Парашино Пермского края погиб шестилетний ребенок. По словам источника, знакомого с произошедшим, глава семьи смог вытащить из горящего дома двух детей, но спасти третьего не удалось. «Сообщение о пожаре диспетчеры получили 17 февраля в 25:51. В доме находился отец и трое его сыновей. Шестилетний мальчик, к несчастью, погиб», — пояснил источник в беседе с «КП-Пермь». Точные причины возгорания устанавливаются. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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