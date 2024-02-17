Шестилетний ребенок погиб на пожаре в Пермском крае

18 февраля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

В Кунгурском районе загорелся частный деревянный дом Фото: Илья Московец © URA.RU На пожаре в деревне Парашино Пермского края погиб шестилетний ребенок. По словам источника, знакомого с произошедшим, глава семьи смог вытащить из горящего дома двух детей, но спасти третьего не удалось. «Сообщение о пожаре диспетчеры получили 17 февраля в 25:51. В доме находился отец и трое его сыновей. Шестилетний мальчик, к несчастью, погиб», — пояснил источник в беседе с «КП-Пермь». Точные причины возгорания устанавливаются. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.

На пожаре в деревне Парашино Пермского края погиб шестилетний ребенок. По словам источника, знакомого с произошедшим, глава семьи смог вытащить из горящего дома двух детей, но спасти третьего не удалось. «Сообщение о пожаре диспетчеры получили 17 февраля в 25:51. В доме находился отец и трое его сыновей. Шестилетний мальчик, к несчастью, погиб», — пояснил источник в беседе с «КП-Пермь». Точные причины возгорания устанавливаются. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.