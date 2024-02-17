Шестилетний ребенок погиб на пожаре в Пермском крае

В Кунгурском районе загорелся частный деревянный дом
На пожаре в деревне Парашино Пермского края погиб шестилетний ребенок. По словам источника, знакомого с произошедшим, глава семьи смог вытащить из горящего дома двух детей, но спасти третьего не удалось.
«Сообщение о пожаре диспетчеры получили 17 февраля в 25:51. В доме находился отец и трое его сыновей. Шестилетний мальчик, к несчастью, погиб», — пояснил источник в беседе с «КП-Пермь».
Точные причины возгорания устанавливаются. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.
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