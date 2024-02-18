18 февраля 2024
17 февраля 2024

Заключенные пермских колоний устроили конкурс снежных скульптур. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, снеговик, снег, зима, снежная скульптура
Осужденные в своих работах отразили более серьезную тему, чем снеговик Фото:

В колониях Пермского края подвели итоги конкурса снежных скульптур, которые создавали заключенные. Основной темой работ стало 80-летие освобождения Ленинграда от блокады, рассказали в региональном ГУФСИН.

«Конкурс посвящен Дню воинской Славы, 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1944 года. Осужденные импровизировали и создавали фигуры из снега, воды и красок, не имея при этом профессиональных навыков. Не забыли и про символ этого года по восточному календарю — Зеленого дракона», — говорится на странице ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте», где опубликованы фото.

Ранее URA.RU рассказывало, что заключенные во время новогодних праздников принимали участие в различных спортивных и творческих мероприятиях. Это театрализованные постановки, конференции, лекции, спортивные эстафеты, футбольные и шахматные турниры. Среди осужденных также провели конкурсы на лучшую новогоднюю игрушку и лучшее блюдо.

80 лет назад была снята блокада Ленинграда
80 лет назад была снята блокада Ленинграда
Заключенные воссоздали различные сюжеты из жизни блокадников
Заключенные воссоздали различные сюжеты из жизни блокадников
На «полуторках» в Ленинград по Дороге жизни доставляли продукты
На «полуторках» в Ленинград по Дороге жизни доставляли продукты
Символ 2024 года также стал героем конкурса
Символ 2024 года также стал героем конкурса

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В колониях Пермского края подвели итоги конкурса снежных скульптур, которые создавали заключенные. Основной темой работ стало 80-летие освобождения Ленинграда от блокады, рассказали в региональном ГУФСИН. «Конкурс посвящен Дню воинской Славы, 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1944 года. Осужденные импровизировали и создавали фигуры из снега, воды и красок, не имея при этом профессиональных навыков. Не забыли и про символ этого года по восточному календарю — Зеленого дракона», — говорится на странице ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте», где опубликованы фото. Ранее URA.RU рассказывало, что заключенные во время новогодних праздников принимали участие в различных спортивных и творческих мероприятиях. Это театрализованные постановки, конференции, лекции, спортивные эстафеты, футбольные и шахматные турниры. Среди осужденных также провели конкурсы на лучшую новогоднюю игрушку и лучшее блюдо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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