Осужденные в своих работах отразили более серьезную тему, чем снеговик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В колониях Пермского края подвели итоги конкурса снежных скульптур, которые создавали заключенные. Основной темой работ стало 80-летие освобождения Ленинграда от блокады, рассказали в региональном ГУФСИН.

«Конкурс посвящен Дню воинской Славы, 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1944 года. Осужденные импровизировали и создавали фигуры из снега, воды и красок, не имея при этом профессиональных навыков. Не забыли и про символ этого года по восточному календарю — Зеленого дракона», — говорится на странице ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте», где опубликованы фото.

Ранее URA.RU рассказывало, что заключенные во время новогодних праздников принимали участие в различных спортивных и творческих мероприятиях. Это театрализованные постановки, конференции, лекции, спортивные эстафеты, футбольные и шахматные турниры. Среди осужденных также провели конкурсы на лучшую новогоднюю игрушку и лучшее блюдо.

80 лет назад была снята блокада Ленинграда ГУФСИН по Пермскому краю в ВК https://vk.com/public193358828

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На «полуторках» в Ленинград по Дороге жизни доставляли продукты ГУФСИН по Пермскому краю в ВК https://vk.com/public193358828