В новогодние праздники пермские зеки приняли участие в турнирах и эстафетах. Фото

10 января 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

между осужденными проводились соревнования и творческие встречи Фото: Анна Майорова © URA.RU Заключенные, отбывающие наказание в пермских колониях во время новогодних праздников, принимали участие в различных спортивных и творческих мероприятиях. Информация об этом отражена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю. «С 30 декабря по 8 января в пермских колониях было проведено 833 культурно-массовых мероприятиях. Среди них театрализованные постановки, конференции, лекции, религиозные мероприятия. Также было проведено 316 спортивных мероприятий эстафеты, футбольные и шахматные турниры, „веселые старты“ и другие виды спорта», — сообщили в пресс-службе краевого ГУФСИН. Все мероприятия были приурочены к Новому году и Рождеству. Заключенные приняли участие в конкурсах на лучшую новогоднюю игрушку, лучшее блюдо и изготовление снежных скульптур. Итоги этих конкурсов будут подведены в конце января.

Заключенные, отбывающие наказание в пермских колониях во время новогодних праздников, принимали участие в различных спортивных и творческих мероприятиях. Информация об этом отражена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю. «С 30 декабря по 8 января в пермских колониях было проведено 833 культурно-массовых мероприятиях. Среди них театрализованные постановки, конференции, лекции, религиозные мероприятия. Также было проведено 316 спортивных мероприятий эстафеты, футбольные и шахматные турниры, „веселые старты“ и другие виды спорта», — сообщили в пресс-службе краевого ГУФСИН. Все мероприятия были приурочены к Новому году и Рождеству. Заключенные приняли участие в конкурсах на лучшую новогоднюю игрушку, лучшее блюдо и изготовление снежных скульптур. Итоги этих конкурсов будут подведены в конце января.