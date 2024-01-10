В новогодние праздники пермские зеки приняли участие в турнирах и эстафетах. Фото

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Визит начальника ГУФСИН России по Свердловской области в Кировоградскую воспитательную колонию. Свердловская область, Кировград , заключенные, колония, тюрьма, лысые, бритые, зэки
между осужденными проводились соревнования и творческие встречи Фото:

Заключенные, отбывающие наказание в пермских колониях во время новогодних праздников, принимали участие в различных спортивных и творческих мероприятиях. Информация об этом отражена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю.

«С 30 декабря по 8 января в пермских колониях было проведено 833 культурно-массовых мероприятиях. Среди них театрализованные постановки, конференции, лекции, религиозные мероприятия. Также было проведено 316 спортивных мероприятий эстафеты, футбольные и шахматные турниры, „веселые старты“ и другие виды спорта», — сообщили в пресс-службе краевого ГУФСИН.

Все мероприятия были приурочены к Новому году и Рождеству. Заключенные приняли участие в конкурсах на лучшую новогоднюю игрушку, лучшее блюдо и изготовление снежных скульптур. Итоги этих конкурсов будут подведены в конце января.

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Заключенные, отбывающие наказание в пермских колониях во время новогодних праздников, принимали участие в различных спортивных и творческих мероприятиях. Информация об этом отражена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю. «С 30 декабря по 8 января в пермских колониях было проведено 833 культурно-массовых мероприятиях. Среди них театрализованные постановки, конференции, лекции, религиозные мероприятия. Также было проведено 316 спортивных мероприятий эстафеты, футбольные и шахматные турниры, „веселые старты“ и другие виды спорта», — сообщили в пресс-службе краевого ГУФСИН. Все мероприятия были приурочены к Новому году и Рождеству. Заключенные приняли участие в конкурсах на лучшую новогоднюю игрушку, лучшее блюдо и изготовление снежных скульптур. Итоги этих конкурсов будут подведены в конце января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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