Вице-губернатор ХМАО предложил заставить управляющие компании вывозить снег

19 февраля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Уборка снега стала главным вопросом на заседании рабочей группы по ЖКХ Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев предложил обязать управляющие компании вывозить снег. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». На заседание рабочей группы по ЖКХ главным вопросом стал вывоз снега. В некоторых домах он полностью отсутствует. Ислаев заявил, что это недопустимо и угрожает безопасности граждан. Вопрос нужно решать как можно быстрей. «Его нам, так или иначе, нужно урегулировать. С точки зрения обращения к Министерству строительства никаких возражений у меня нет, абсолютно нормальная инициатива. При этом нам надо заложить такой механизм, чтобы это не привело к росту оплаты со стороны граждан», — цитирует Ислаева telegram-канал. По данным системы ГИС ЖКХ, в округе более 14 тысяч многоквартирных домов. Из них 538 имеют статус «без управления». Или о них нет информации в ГИС ЖКХ. Ранее Ислаев пообещал построить жилье нового формата в Сургуте. Оно появится в инновационном научно-технологическом центре «Юнити парк» и будет соответствовать всем современным стандартам.

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев предложил обязать управляющие компании вывозить снег. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». На заседание рабочей группы по ЖКХ главным вопросом стал вывоз снега. В некоторых домах он полностью отсутствует. Ислаев заявил, что это недопустимо и угрожает безопасности граждан. Вопрос нужно решать как можно быстрей. «Его нам, так или иначе, нужно урегулировать. С точки зрения обращения к Министерству строительства никаких возражений у меня нет, абсолютно нормальная инициатива. При этом нам надо заложить такой механизм, чтобы это не привело к росту оплаты со стороны граждан», — цитирует Ислаева telegram-канал. По данным системы ГИС ЖКХ, в округе более 14 тысяч многоквартирных домов. Из них 538 имеют статус «без управления». Или о них нет информации в ГИС ЖКХ. Ранее Ислаев пообещал построить жилье нового формата в Сургуте. Оно появится в инновационном научно-технологическом центре «Юнити парк» и будет соответствовать всем современным стандартам.