18 февраля 2024
17 февраля 2024

Вице-губернатор ХМАО предложил заставить управляющие компании вывозить снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега стала главным вопросом на заседании рабочей группы по ЖКХ Фото:

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев предложил обязать управляющие компании вывозить снег. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

На заседание рабочей группы по ЖКХ главным вопросом стал вывоз снега. В некоторых домах он полностью отсутствует. Ислаев заявил, что это недопустимо и угрожает безопасности граждан. Вопрос нужно решать как можно быстрей. «Его нам, так или иначе, нужно урегулировать. С точки зрения обращения к Министерству строительства никаких возражений у меня нет, абсолютно нормальная инициатива. При этом нам надо заложить такой механизм, чтобы это не привело к росту оплаты со стороны граждан», — цитирует Ислаева telegram-канал.

По данным системы ГИС ЖКХ, в округе более 14 тысяч многоквартирных домов. Из них 538 имеют статус «без управления». Или о них нет информации в ГИС ЖКХ.

Ранее Ислаев пообещал построить жилье нового формата в Сургуте. Оно появится в инновационном научно-технологическом центре «Юнити парк» и будет соответствовать всем современным стандартам.

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Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев предложил обязать управляющие компании вывозить снег. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». На заседание рабочей группы по ЖКХ главным вопросом стал вывоз снега. В некоторых домах он полностью отсутствует. Ислаев заявил, что это недопустимо и угрожает безопасности граждан. Вопрос нужно решать как можно быстрей. «Его нам, так или иначе, нужно урегулировать. С точки зрения обращения к Министерству строительства никаких возражений у меня нет, абсолютно нормальная инициатива. При этом нам надо заложить такой механизм, чтобы это не привело к росту оплаты со стороны граждан», — цитирует Ислаева telegram-канал. По данным системы ГИС ЖКХ, в округе более 14 тысяч многоквартирных домов. Из них 538 имеют статус «без управления». Или о них нет информации в ГИС ЖКХ. Ранее Ислаев пообещал построить жилье нового формата в Сургуте. Оно появится в инновационном научно-технологическом центре «Юнити парк» и будет соответствовать всем современным стандартам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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